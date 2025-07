Descoberta no Utinga: pesquisador encontra espécie rara de flor no Parque Estadual

A espécie, batizada de Ruizterania belemnensis, foi registrada pela primeira vez em Santa Bárbara do Pará há mais de um século.

Uma flor nativa da Amazônia, considerada extremamente rara, foi redescoberta no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém. O achado foi feito por um pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). A espécie, cientificamente nomeada Ruizterania belemnensis, havia sido registrada pela primeira vez há mais de um século em Santa Bárbara do Pará, na Grande Belém.

A Importância da Descoberta para a Biodiversidade

Júlio Meyer, gerente da Região Administrativa de Belém do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), ressalta que essa descoberta reforça a relevância do Parque do Utinga para a conservação da Floresta Amazônica. “O Parque Estadual do Utinga vem revelando frequentemente espécies raras da fauna e da flora. A identificação de espécies como essa dentro da unidade de conservação deixa claro a importância do Parque para a preservação da biodiversidade da região”, destacou Meyer.

Um Achado Histórico e sua Preservação

Segundo Leandro Ferreira, pesquisador do MPEG e responsável pela descoberta, este é apenas o segundo registro dessa espécie na Região Metropolitana de Belém. “Ela foi descrita para a ciência no início do século passado, onde hoje é o município de Santa Bárbara do Pará. Contudo, o local onde essa espécie foi descoberta foi destruído pelo crescimento urbano”, afirmou Ferreira, evidenciando a fragilidade e a necessidade de proteção dessas espécies.

Para garantir a segurança e a preservação da Ruizterania belemnensis, o local exato onde foi encontrada dentro do Parque Estadual do Utinga é mantido em segredo. “Ela foi registrada em um fragmento de vegetação chamado de ‘campinarana’ no Parque Estadual do Utinga. A localização exata é mantida em segredo por questões de segurança, para preservar a planta”, complementou o especialista.

Visite o Parque Estadual do Utinga

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna está localizado na Avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. O funcionamento é de quarta a segunda-feira, das 6h às 17h, permanecendo fechado às terças para manutenção. O espaço recebe visitantes de todas as idades e também realiza agendamentos para visitas escolares e universitárias, que podem ser solicitadas pelo e-mail grb.dgmuc@gmail.com.