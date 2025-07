Cuidado ao manusear cítricos: entenda como a exposição indevida causa manchas na pele

O uso de protetor solar é fundamental, especialmente nas férias e durante atividades de lazer em praias e piscinas.

No verão, a atenção com a pele deve ser redobrada. Além do uso de protetor solar, evitar o contato direto com frutas cítricas é essencial para prevenir o aparecimento de manchas escuras causadas pela exposição solar.

Conhecidas como “mancha cítrica” ou “queimadura de limão”, essas marcas na pele são uma reação dermatológica chamada fitofotodermatite, que provoca alteração na pigmentação e aumento na produção de melanina. Isso ocorre quando a pele entra em contato com alimentos ácidos, como limão e laranja, e, logo em seguida, é exposta aos raios solares ou à luz ultravioleta (UV).

“Muitas pessoas preparam bebidas e sucos, como caipirinha e limonada, e os alimentos acabam tocando a pele durante o manuseio. O simples ato de cortar o limão e até o uso de cosméticos com extratos cítricos pode desencadear o surgimento das manchas”, explica Cristiane Oliveira, professora do curso de Estética e Cosmética da UNAMA.

Prevenção e Cuidados Essenciais

Segundo a especialista, as manchas podem se tornar visíveis em poucas horas, mas, em alguns casos, levam semanas ou até meses para desaparecer. Oliveira enfatiza a importância de usar protetor solar diariamente, especialmente durante as férias e atividades em praias e piscinas.

“Após manusear alimentos cítricos, é fundamental higienizar muito bem a pele e, de preferência, evitar a exposição solar imediata. Usar roupas de mangas longas e hidratantes calmantes também é sugerido”, aconselha.

Atenção com Cosméticos à Base de Vitamina C

Além disso, a professora recomenda que cosméticos com vitamina C sejam utilizados à noite para reduzir reações de sensibilidade, alergias e hipercromias. “É importante ter o acompanhamento de um profissional antes de utilizar qualquer ácido no rosto. Algumas substâncias para a pele devem ser aplicadas somente à noite, pois a luz solar pode provocar efeito reverso, como queimaduras ou manchas”, alerta Cristiane.