Desejo antigo do Corinthians, Paul Pogba é anunciado pelo Monaco

Campeão do mundo em 2018, meia assina contrato por duas temporadas com o clube do Principado

João Pedro Andrada, da Itatiaia

O meio-campista francês Paul Pogba é o novo reforço do Monaco. O clube do Principado anunciou oficialmente, neste sábado (28), a contratação do campeão mundial pela França em 2018. O jogador de 31 anos assinou contrato válido até 30 de junho de 2027, marcando seu retorno ao futebol francês após mais de uma década atuando em Inglaterra e Itália.

Revelado nas categorias de base do Le Havre, Pogba ganhou projeção internacional ao se transferir para o Manchester United ainda jovem, onde estreou como profissional em 2011. No entanto, foi na Juventus, da Itália, que o meio-campista se consolidou como um dos principais nomes da sua geração.

Em sua primeira passagem pelo clube italiano, conquistou quatro títulos consecutivos da Serie A, além de duas Copas da Itália e duas Supercopas. Ao todo, atuou em 190 partidas pelos Bianconeri, com 34 gols e 39 assistências.

Em 2016, Pogba retornou ao Manchester United. Pela equipe inglesa, disputou 233 jogos, marcou 39 gols e contribuiu com 51 assistências. Também levantou os troféus da Liga Europa e da Copa da Liga Inglesa, ambos em 2017.

Multicampeão pela França

Na seleção francesa, Pogba foi peça-chave por mais de uma década. Campeão mundial sub-20 em 2013, ele foi eleito o melhor jogador daquela edição e ganhou o prêmio Golden Boy no mesmo ano. Com a equipe principal, foram 91 partidas, com 11 gols e 9 assistências, além dos títulos da Copa do Mundo de 2018, da Liga das Nações 2021, e o vice-campeonato na Euro 2016.

A transferência para o Monaco marca o retorno de Pogba ao futebol francês, agora em um novo momento da carreira, após o fim de sua suspensão por doping. Essa será a primeira vez que Pogba disputará a elite do Campeonato Francês, já que deixou o país ainda jovem para jogar na Inglaterra.

AS Monaco / Divulgação