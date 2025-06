Abel revela nova cirurgia de Paulinho no Palmeiras e manda recado

Treinador exaltou a atuação do atacante, autor do gol da classificação para as quartas de final do Mundial, contra o Botafogo

Rafael Oliva

O técnico Abel Ferreira fez diversos elogios a Paulinho e revelou que o atacante fará nova cirurgia quando retornar ao Brasil, após a participação do Palmeiras

no Mundial de Clubes da Fifa 2025.

Paulinho entrou no confronto contra o Botafogo neste sábado (28), pelas oitavas de final, e marcou o gol que selou a classificação do Palmeiras para a próxima fase. Convivendo com dores na perna após a operação feita na reta final de 2024, ele foi substituído mesmo tendo entrado no decorrer do jogo. Abel avisou: “Para isso que contratamos”.

“Vou ser muito sincero sobre o que é que eu lhe disse: foi para isto que ele veio, jogar 15 minutos e resolver, para isso que nós o trouxemos. Sabíamos que não podíamos contar com ele mais de 30 minutos, e todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele terá que ser operado novamente”, disse Abel Ferreira, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Abel Ferreira reiterou os elogios à capacidade de decisão de Paulinho e valorizou o elenco do Palmeiras.

“Temos outros que conseguem também desempenhar o papel dele. Sabíamos em que condições o trouxemos. Sabíamos que fizemos os exames que tínhamos que fazer, conversamos com o jogador, dissemos que ele podia ser importante. Foi para isto que tu vieste”, disse.

O treinador elogiou o rendimento e o “espírito de luta” do Palmeiras, que bateu o Botafogo na prorrogação.

“Não devemos subestimar aquilo que este grupo é capaz de fazer. E passados cinco anos ainda preciso continuar a provar que esta equipe não desiste, que esta equipe aprende. Mas acima de tudo isso é que é mais importante, é dar os parabéns ao Paulinho. Foi para isto que ele veio. Então é merecedor por tudo que sofreu, por tudo que sofre. Não só ele, mas ele foi o responsável por colocar a bola, a beijar a rede do nosso adversário”, concluiu.

Palmeiras avança no Mundial

O Palmeiras aguarda o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea, que se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília). O ganhador da partida que será realizada no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, será o adversário do Verdão nas quartas de final.

A partida está marcada para a próxima sexta-feira (4), às 22h, no Lincoln Financial Field, localizado na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos.