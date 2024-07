Detran altera calendário do Programa CNH Pai D’égua para a 3ª e 4ª fases

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) tornou pública a adequação do calendário do Programa Social CNH Pai D’égua, do Governo do Pará, coordenado pelo órgão. O cronograma sofreu alteração no período de matrícula da terceira fase e também nas etapas da quarta e última fase do programa.

“Este é o maior programa social de obtenção de carteiras de habilitação do Brasil e a adequação do calendário é uma medida necessária para o melhor andamento dos processos e a prestação de um serviço de qualidade à população”, explica a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Sem prejuízo para quem quer participar do programa, o novo calendário estendeu os prazos e permitirá que os futuros beneficiários tenham mais tempo para se adequar às regras do Programa, especialmente, a apresentação dos documentos obrigatórios.

As matrículas para os aprovados na terceira fase, que contempla os municípios das regiões de Santarém, Altamira, Itaituba, serão realizadas agora entre 10 e 19 de setembro deste ano. Já as inscrições para a quarta fase, que compreende os municípios das regiões de Marabá, Parauapebas e Redenção, inicia no dia 24 de novembro e seguem até 03 de dezembro, com a lista de aprovados prevista para o dia 21 de outubro, a entrega dos passaportes dessa região para o período de 04 a 11 de novembro e a matrícula a partir de 19 de novembro.

O envio dos passaportes aos aprovados na 3ª fase iniciou no último dia 01 de julho e segue até esta quarta-feira (10). Os classificados podem ter acesso ao passaporte pelos canais de informação (SMS, ligação ou mensagem via WhatsApp), sendo informados sobre a data e o local da matrícula.

O CNH Pai D’égua é um programa do Governo do Pará, coordenado pelo Detran, voltado para pessoas de baixa renda, que garante a emissão da carteira nacional de habilitação de forma totalmente gratuita. Podem se inscrever pessoas que desejam tirar a primeira habilitação, e adicionar ou mudar de categoria. Este ano, 60 mil vagas estão sendo disponibilizadas para os 144 municípios paraenses.

Texto: Leandro Oliveira – Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Asdecom/Detran