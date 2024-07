Reunião da Uepa com embaixadora de Barbados no Brasil discute projetos para a COP 30

“Temos muitas coisas em comum, incluindo uma ancestralidade potente que une pessoas de todas as raças em ambos os lados”, comentou a embaixadora de Barbados no Brasil, Tonika Sealy-Thompson, sobre as semelhanças entre o Pará e o país caribenho.

A embaixadora está em Belém para cumprir agenda do projeto ‘Carizônia’, que visa encontrar soluções de hospitalidade e aprendizagem da língua inglesa para a população que vai atuar na 30ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense no próximo ano.

Recebida pelo reitor da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Clay Chagas, na tarde de hoje, juntamente com a equipe da gestão superior da universidade, o encontro dá continuidade a uma agenda iniciada em maio deste ano, com a visita de uma comitiva paraense a Barbados. A ideia é fortalecer laços e promover iniciativas entre o estado paraense e a ilha caribenha.

Tonika Sealy-Thompson destacou que a reunião “representa a continuidade de um grande projeto de aproximação entre as regiões caribenha e amazônica”. Ela também ressaltou que o encontro “é a concretização de alguns passos que vão manifestar essa cooperação entre professores e instituições, e, mais do que tudo, a capacitação de pessoas”, de forma que Belém terá um legado de valor após a realização do evento.

Para tratar dos projetos futuros, Clay Chagas apontou que é preciso concretizar a parceria. “Esse passo é importante e podemos ajustar ao longo da caminhada. O primeiro momento é encontrar um instrumento jurídico para efetivar essa colaboração”, acrescentou o reitor da Uepa.

A visita de Tonika Sealy-Thompson à Uepa representa um passo significativo na construção e efetivação de projetos futuros estaduais com as instituições barbadianas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Rodrigues/Ascom Uepa