Detran disponibiliza anuário estatístico sobre frota de veículos do Pará

Aberta para consulta online, plataforma traz estatísticas detalhadas sobre veículos no estado

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) passou a disponibilizar, em seu portal oficial, dados detalhados sobre a frota de veículos registrada no Estado. As informações abrangem o período de 2000 a 2025 e podem ser consultadas em formato de mapas, gráficos e tabelas, facilitando o acesso de cidadãos, gestores públicos, pesquisadores e profissionais da imprensa.

Os dados trazem um panorama detalhado e atual sobre a situação da frota de veículos no Estado, incluindo a frota licenciada e não licenciada de 2009 a 2025, além da evolução da frota geral registrada no Estado, segmentada por tipo de veículo. A ferramenta oferece uma visão histórica e atualizada, permitindo análise e comparação entre diferentes períodos. É possível consultar o números brutos e percentuais de veículos adimplentes e inadimplentes por município e região de forma interativa.

De acordo com o Detran, a iniciativa está alinhada ao compromisso internacional do Brasil de reduzir em 50% as mortes e lesões graves no trânsito até 2030, meta estabelecida pela ONU na Resolução A/RES/74/299 e integrada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Neste contexto, o Detran-PA, em alinhamento à Política Nacional de Trânsito (Resolução Contran Nº 514/2014), apresenta neste painel uma iniciativa estratégica: o Processo de Integração de Múltiplas Bases de Dados para qualificar as informações sobre vítimas fatais em acidentes de trânsito no Estado.

Além disso, a elaboração do Boletim Estatístico vem ao encontro da Lei de Acesso à Informação (LAI), na Instrução Normativa SLTI nº 04, de 13 de abril de 2012, que institui a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, além de outras normas sobre publicação de dados.

O projeto, realizado em colaboração com os 144 municípios que compõem o Pará, permitiu a consolidação de informações vitais. Como um dos principais resultados, foi estruturada uma base de dados precisa da frota registrada, fundamental para a análise e o planejamento de ações de segurança viária.

Além da frota atualizada até agosto deste ano, já estão disponíveis estatísticas resumidas por tipo de veículo, com informações sobre combustível utilizado, cores predominantes e nacionalidade dos automóveis. O sistema é alimentado continuamente, 24 horas por dia, e deve ser ampliado em breve, incluindo também dados sobre condutores, infrações e acidentes de trânsito.

O trabalho foi desenvolvido pelas equipes de estatísticas e de tecnologia da informação do Detran. “A ferramenta pode ser acessada diretamente pelo site do Detran (www.detran.pa.gov.br) e representa mais um passo na transparência e na democratização do acesso às informações públicas”, explica o gerente de estatísticas do Detran, Kléber Salim.

O analista de trânsito do Detran e um dos desenvolvedores do sistema, Mário Diego Valente, explica que, pela primeira vez, um Detran do Brasil desenvolve uma plataforma de dados de trânsito com formato de anuário estatístico usando software livre. “A análise apresenta um resumo para quem quer entender os dados gerais sobre o crescimento da frota geral, por ano e os veículos predominante. Tem ainda a análise detalhada, que permite entender o comportamento dessa frota e o impacto que ela traz em cada município. É uma base realmente ampla para a definição de políticas públicas”, explica.

Segundo Salim, outros dados estatísticos estão sendo trabalhados pela equipe e futuramente também estarão disponíveis para consulta em tempo real, entre eles infrações, acidentes e condutor, além de relatórios técnicos.

“Esses dados estatísticos oferecem uma base de informações em tempo real que deve ser usada pelos órgãos de trânsito em geral, especialmente os municípios, para que, de posse da informação, possam ver a situação de frota, acidentes e infrações da sua cidade e criar estratégias para melhorar a mobilidade e preservar vidas no trânsito”, ressalta. Para consultar os dados, basta acessar o site do Detran, no link “Estatísticas”.

Texto: Luis Azevedo – Ascom/Detran

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará