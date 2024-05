Detran intensifica fiscalização e ações de educação neste feriado prolongado

Nesta quinta-feira (30), o trânsito na rodovia BR-316, no sentido de saída da capital paraense foi considerado estável, com grande concentração de veículos, mas fluindo dentro da normalidade, de acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). No total, 160 agentes de fiscalização fazem parte da Operação Corpus Christi, que se estende até segunda-feira (3).

“Estamos com as equipes nos principais pontos da BR-316. Com isso, o trânsito tem fluido e não tivemos o registro de ocorrências graves. Orientamos os motoristas a terem os comportamentos adequados para garantir tranquilidade na ida e na volta do feriado”, afirmou Ivan Feitosa -coordenador de operações do Detran.

A operação conta ainda com a atuação de agentes de trânsito distribuídos em pontos estratégicos como Mosqueiro, Salinópolis, Marabá, Conceição do Araguaia, Santarém e Itaituba. Estes locais foram escolhidos devido ao seu alto fluxo de veículos durante o feriado.

Os agentes estão responsáveis por fiscalizar, orientar e garantir a segurança de todos que utilizam as vias públicas, minimizando o risco de acidentes e promovendo um trânsito mais seguro e organizado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação