Detran reforça importância do licenciamento e alerta para prazo final do calendário 2025

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) emitiu um alerta para os proprietários de veículos sobre o prazo final para o licenciamento anual de 2025. O calendário de vencimento, que começou em março, segue até novembro, com datas específicas de acordo com o final da placa do veículo.

O licenciamento anual é um tributo obrigatório que atesta a regularidade do veículo e permite sua circulação legal pelas vias públicas. O não pagamento dentro do prazo estabelecido configura infração gravíssima, sujeitando o proprietário a multa de R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo.

Como Regularizar

Para efetuar o pagamento, os proprietários devem acessar o site oficial do Detran (www.detran.pa.gov.br), clicar na aba “Veículos Licenciamento Anual” e informar a placa, o Renavam e o CPF do proprietário para gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). O pagamento pode ser realizado nos bancos conveniados Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú e Santander até a data de vencimento. Também é possível retirar o DAE presencialmente na sede do Detran, nos postos avançados ou nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

O Detran oferece a possibilidade de parcelar o valor do licenciamento no cartão de crédito, tanto para débitos do ano vigente quanto para débitos anteriores. O parcelamento pode ser realizado presencialmente no Detran ou postos de atendimento, ou de forma online.

É importante ressaltar que o licenciamento só será efetivado após a quitação de todos os débitos vinculados ao veículo, como multas de outros órgãos autuadores, como o DNIT e a PRF. Portanto, os proprietários devem verificar eventuais pendências antes da data do vencimento.

O calendário de vencimento do licenciamento de 2025 segue até novembro. Para mais informações, os condutores podem acessar o site do Detran ou buscar atendimento presencial em uma das unidades do órgão.

Imagem: Ascom Detran