Júlio Cocielo anuncia fim de casamento com Tata Estaniecki, mas reafirma união pelos filhos

O youtuber e influenciador Júlio Cocielo anunciou na noite de quinta-feira (16) o término de seu casamento com a influenciadora Tata Estaniecki, em uma mensagem compartilhada em seu perfil no Instagram.  Apesar da separação, ele afirmou que o casal seguirá unido no cuidado com os filhos, mantendo respeito, admiração e carinho mútuos.

Cocielo reconheceu que a decisão foi difícil, dizendo: “ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas às vezes as coisas acontecem do nada, sem um porquê”.  No texto, pediu compreensão dos fãs e afirmou que a intimidade do casal deve ser preservada: “não pretendem mais se manifestar sobre o assunto”.

Eles eram casados desde 2018 e têm dois filhos: Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2 anos.  Em sua mensagem, Cocielo ressaltou que, embora o casamento termine, o “objetivo para a vida toda” deles continuará sendo “cuidar dos nossos filhos”.

Ele encerrou a nota com uma mensagem otimista: “vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos… não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz!”.

Imagem: Reprodução

