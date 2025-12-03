quarta-feira, dezembro 3, 2025
Dezembro marca o início da campanha nacional Dezembro Laranja, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de pele, o tipo de câncer mais incidente no Brasil



Com a chegada do Dezembro Laranja, campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o dermatologista Dr. Wilson Oliveira (CRM 9213 – RQE 10447) reforça a importância da prevenção, do autocuidado e da consulta anual com o especialista. A ação, que marca o início do verão, destaca cuidados essenciais para proteger a pele e reduzir o impacto do câncer mais comum no Brasil.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de pele representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no país, com aproximadamente 185 mil novos diagnósticos por ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Apesar da alta incidência, muitas pessoas ainda desconhecem os sinais iniciais e negligenciam a necessidade de acompanhamento médico. Dados recentes do Instituto Datafolha revelam que cerca de 90 milhões de brasileiros, 54% da população, nunca consultaram um dermatologista, evidenciando um cenário preocupante e que reforça o papel fundamental da campanha.

A campanha Dezembro Laranja acentua que proteger a pele é um cuidado diário e que a consulta anual com um dermatologista pode salvar vidas. O diagnóstico precoce aumenta expressivamente as chances de cura, especialmente nos casos de melanoma, o tipo mais agressivo do câncer de pele.

O melanoma corresponde a uma menor parcela dos diagnósticos, mas é o tipo de câncer de pele com maior taxa de mortalidade. Quando descoberto no início, suas chances de cura ultrapassam 90%. Já os carcinomas basocelular e espinocelular, mais frequentes, são altamente

tratáveis quando identificados precocemente, mas podem causar mutilações e sequelas quando negligenciados.

Sobre o câncer de pele
A doença se manifesta pelo crescimento descontrolado das células da pele e se divide principalmente em três tipos:
Carcinoma Basocelular (CBC): o mais comum; baixa letalidade; geralmente aparece em áreas expostas ao sol.

Carcinoma Espinocelular (CEC): segundo mais frequente; pode causar lesões mais invasivas se não tratado.

Melanoma: menos comum, porém o mais letal; quando diagnosticado no início, apresenta taxas de cura acima de 90%.

Fatores como exposição solar sem proteção, histórico familiar, queimaduras solares prévias e grande quantidade de pintas elevam o risco de desenvolvimento da doença. Em pessoas de pele clara, o risco é ainda maior.

Para auxiliar a população na identificação de sinais suspeitos, Dr. Wilson destaca a Regra do ABCDE, método recomendado internacionalmente para avaliação de pintas e manchas:
A – Assimetria: lesões assimétricas podem ser malignas.
B – Borda: bordas irregulares são sinais de alerta.
C – Cor: mais de uma tonalidade na mesma pinta é indicativo de risco.

D – Diâmetro: maior que 6 mm requer atenção.
E – Evolução: mudanças na lesão indicam necessidade de avaliação médica.

Prevenção: o cuidado começa no dia a dia
Para o Dr. Wilson, a prevenção deve ser adotada por todas as faixas etárias. Entre as principais recomendações estão: Uso diário de protetor solar com FPS 30 ou mais, com reaplicação a cada 2 horas, assim como evitar exposição solar entre 10h e 16h, utilizar chapéus, óculos escuros e roupas que bloqueiam radiação UV, avaliar a pele regularmente e realizar check-up dermatológico anual.

Estamos em um período de radiação UV cada vez mais intensa, o que torna indispensável o uso constante de fotoproteção. Cuidar da pele é um ato de saúde, não apenas estética.

Tratamentos disponíveis
Quando diagnosticado precocemente, o câncer de pele pode ser tratado com diversas técnicas, que variam desde procedimentos simples até cirurgias mais específicas, como a Cirurgia excisional, Curetagem e eletrodissecção, Criocirurgia, Cirurgia Micrográfica de Mohs, Terapia Fotodinâmica (PDT), Medicações tópicas ou sistêmicas, Radioterapia, imunoterapia e quimioterapia (casos selecionados).

Nos casos de melanoma avançado, terapias-alvo e imunoterapias têm ampliado a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes, principalmente quando há identificação de mutações genéticas específicas.

Sobre o especialista
Dr. Wilson Oliveira – Dermatologista e Esteticista – CRM 9213 | RQE 10447

Médico especialista em cuidados clínicos, prevenção e tratamento de doenças da pele, cabelos e unhas, com atuação sólida na orientação de pacientes e na realização de diagnósticos precoces, especialmente relacionados ao câncer de pele.
O consultório do Dr. Wilson Oliveira está localizado em área nobre de Belém, com fácil acesso e estrutura preparada para oferecer conforto e acompanhamento especializado:
Edifício Urbe 14 – 1º andar – Tv. 14 de Março, nº 1155 – Umarizal Agendamentos: (91) 99378-7000 (WhatsApp), 3223-7000

Foto destaque Reprodução

