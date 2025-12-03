Vídeo: Governo entrega novas estruturas e anuncia maior pacote de obras da história do Hospital de Clínicas

Entrega do novo SADT, reforma da Clínica Pediátrica, ampliação da cozinha e assinatura de convênios reforçam capacidade assistencial do HC, que também recebeu dez novas ordens de serviço para modernização de setores estratégicos.

O governador Helder Barbalho entregou, nesta quarta-feira (3), um conjunto de obras estruturantes no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), em Belém, além de firmar convênios e autorizar novas intervenções que ampliarão a capacidade assistencial da instituição. Entre as entregas estão o novo Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), a revitalização completa da Clínica Pediátrica, a nova Cozinha e Refeitório e a assinatura de Termos de Cooperação Técnica com instituições de ensino. Também foram autorizadas dez ordens de serviço para reformas e ampliações.

Novo SADT amplia capacidade de exames e moderniza estrutura

Com 17 novas salas especializadas e um tomógrafo de última geração – mais preciso para exames cardíacos e com menor tempo de emissão de laudos – o novo SADT aumentou significativamente a capacidade de realização de exames de imagem e métodos gráficos. O setor agora reúne salas de ultrassonografia; ecocardiografia adulta e infantil; espirometria; endoscopia; teste ergométrico; raio-x e tomografia, além de repousos exclusivos; sala de comando bilateral, recepção ampliada com brinquedoteca e dez postos de atendimento.

O governador Helder Barbalho destacou que os investimentos representam avanço estrutural e reforçam o compromisso com o cuidado humanizado.

“Este hospital é uma referência em cardiologia para o Brasil, é o maior da Amazônia. Os investimentos melhoram o ambiente hospitalar e, com bons profissionais e bons equipamentos, garantem excelência do serviço. Hoje entregamos espaços novos e avançamos em conquistas que somam cerca de R$ 20 milhões em obras e equipamentos. Mas o mais importante é a humanização no atendimento”, afirmou.

A coordenadora do SADT, enfermeira Danielle Chagas, reforçou que a modernização ampliou a precisão diagnóstica e a capacidade assistencial. Segundo ela, o setor realiza cerca de 1.200 tomografias por mês – uma média de 40 por dia – e aproximadamente dois mil exames mensais, incluindo MAPA; Holter; ecocardiografia; eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, teste ergométrico, ultrassom e espirometria.

Milton Santos Júnior realiza acompanhamento no HC

O paciente Milton Santos Júnior, 59, que realiza acompanhamento no HC há mais de uma década, relatou a mudança percebida após as obras. “Agora está tudo diferente: organizado, atendimento 100%, pessoal atencioso. A aparência melhorou muito; está bonito, feito com qualidade. Depois de quatro infartos, digo que agora meu coração vai durar mais”, frisou.



Clínica Pediátrica passa por modernização completa

A Clínica Pediátrica também foi completamente reformada, com modernização das 18 enfermarias – sendo 16 leitos de internação e dois de semi-intensiva. A obra incluiu a requalificação do sistema elétrico e da climatização, garantindo segurança, conforto e conformidade com normas sanitárias.

A cardiopediatra Carmosina Silva, coordenadora do espaço, afirmou que a reforma trouxe ganhos assistenciais significativos. “Antes, tínhamos um espaço acolhedor, mas não adequado. Hoje temos uma clínica humanizada, com brinquedoteca adequada e integração da equipe multidisciplinar, o que transforma a rotina das crianças e torna a internação mais leve”, destacou.

A cabelereira Maria Eliana da Costa, mãe da pequena Maria Lis, em recuperação de sua segunda cirurgia cardíaca, reforçou a importância do novo espaço. “Minha filha está encantada com a brinquedoteca. Digo que vamos para casa e ela responde que aqui está tão legal. Estou há 22 dias aqui e me sinto acolhida”, agradeceu.

O presidente do HC, Sipriano Ferraz, avaliou a entrega como um marco. “A entrega reorganiza completamente o fluxo e eleva a qualidade dos exames. O paciente é atendido em um ambiente mais estruturado, com tecnologia e segurança”, observou.



Nova cozinha e refeitório ampliam produção e melhoram conforto

O Serviço de Nutrição e Dietética (SND) recebeu uma estrutura totalmente renovada, ampliando a produção diária de três mil para quatro mil refeições. O fluxo interno foi reorganizado, com entradas e saídas independentes e áreas separadas para pré-preparo, preparo e porcionamento, garantindo mais segurança alimentar.

O sistema de exaustão foi replanejado, reduzindo o calor e melhorando o conforto térmico da equipe. A capacidade do refeitório aumentou de 40 para 50 lugares. Agora, o atendimento é em formato self-service, reduzindo filas e agilizando a circulação, beneficiando cerca de 300 pessoas nos horários de pico.

Convênios com instituições de ensino reforçam formação e garantem novos equipamentos

Durante a agenda, o governo assinou dois Termos de Cooperação Técnica com universidades privadas de Belém para oferta de estágios de graduação. Como contrapartida, o HC receberá um aparelho de ultrassom de alta tecnologia para exames complexos de cardiologia; três testes ergométricos; dois eletrocardiogramas; um cardiodesfibrilador e 21 macas-leitos.

Maior pacote de obras já autorizado no HC

O governo também assinou dez ordens de serviço para o maior pacote de obras já autorizado no Hospital de Clínicas. Serão reformados a nova UTI Neonatal, a nova UTI Pediátrica – que ganhará dois novos leitos -; o centro cirúrgico; o auditório e a gerência de ensino e pesquisa. A UTI Adulto será ampliada com mais oito leitos. Também serão reformados o estacionamento, o abrigo de resíduos, a Central de Material Esterilizado (CME) e o velório. O Serviço de Emergência Cardiológica também será ampliado e ganhará mais de 20 novos leitos, fortalecendo o papel do HC como referência em alta complexidade cardiológica.



Foto: Marco Santos / Ag. Pará