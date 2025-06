Dia dos Namorados com Significado: 4 Presentes Simples e Marcantes para Surpreender

O amor verdadeiro se revela nos pequenos gestos e não precisa de grandes gastos para ser celebrado. Para este Dia dos Namorados, reunimos três ideias de presentes acessíveis e cheios de afeto, perfeitos para quem quer surpreender com emoção e criatividade.

1. Caixa da Memória do Amor

Monte uma caixinha personalizada com lembranças do relacionamento: ingressos de cinema, fotos reveladas, bilhetinhos, ou até a embalagem do primeiro chocolate compartilhado. Inclua uma cartinha feita à mão e finalize com um laço bonito. É um presente afetivo e único, feito por você.

2. Sessão de Cinema em Casa

Monte uma mini sessão de cinema com direito a pipoca, cobertor, luz baixa e o filme favorito do casal. Pode ser uma comédia romântica, um clássico que vocês amam ou até uma maratona de episódios de uma série especial. O mais importante é criar um clima aconchegante e aproveitar a companhia.

3. Livro com Dedicação Especial

Escolha um livro que tenha a ver com a personalidade do seu parceiro ou parceira (romance, poesia, autoajuda, histórias de aventura). Escreva uma dedicatória na primeira página contando por que você escolheu aquele título. É um presente atemporal e cheio de significado.

4. Trufas da Amazônia ou Chocolates Artesanais de Belém

Para quem quer adoçar o dia com um toque regional, que tal presentear com trufas artesanais feitas com ingredientes da Amazônia? No Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, é possível encontrar delícias com cupuaçu, castanha-do-pará e chocolate de origem amazônica. São sabores intensos e autênticos que carregam a identidade da floresta perfeitos para um presente simples, saboroso e cheio de afeto.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagens: Pinterest