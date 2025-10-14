Dieta pode ter o mesmo efeito que o Ozempic? Especialistas explicam

O remédio Ozempic virou febre por ajudar muita gente a emagrecer, mas será que é possível ter o mesmo resultado apenas com alimentação?

O medicamento imita um hormônio natural do corpo, o GLP-1, que controla a fome e o açúcar no sangue. Com isso, as pessoas sentem menos vontade de comer. Mas alimentos certos também podem estimular esse hormônio de forma natural.

De acordo com o médico Chris Damman, da Universidade de Washington (EUA), fibras, polifenóis e gorduras boas encontrados em frutas, verduras, legumes, azeite, nozes e abacate ajudam o corpo a produzir mais GLP-1. Além disso, comer devagar e priorizar proteínas e vegetais antes dos carboidratos também favorece esse processo.

A médica Mary Sco lembra que o corpo libera mais GLP-1 de manhã, então o café da manhã pode ser uma boa hora para refeições equilibradas.

Apesar disso, especialistas destacam que dietas dificilmente substituem os efeitos dos remédios em quem tem obesidade grave. Ainda assim, uma alimentação rica e natural ajuda no controle da fome e melhora o metabolismo.

Para o pesquisador Gary Schwartz, de Nova York, o futuro está em entender como o cérebro reage à comida. “Os remédios mostram que é possível reduzir a vontade de comer exageradamente. No futuro, talvez possamos alcançar isso apenas com alimentação e comportamento saudável”, afirma.

Em resumo, o segredo continua sendo o mesmo: menos ultraprocessados, mais alimentos naturais e equilíbrio na rotina.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Getty Images