Julia Roberts brilha em “Depois da Caçada”, novo filme de Luca Guadagnino que provoca debates sobre poder e moral

O diretor italiano Luca Guadagnino, conhecido por “Rivais” e “Até os Ossos”, retorna aos cinemas com “Depois da Caçada”, um drama provocante estrelado por Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield e Chloë Sevigny. O longa estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (9) e promete levantar discussões sobre gênero, classe e moralidade.

Na história, Julia Roberts interpreta Alma, uma professora de filosofia prestes a conquistar o cargo dos sonhos na Universidade de Yale. Tudo muda quando sua aluna favorita, Maggie (Ayo Edebiri), acusa o colega e melhor amigo de Alma, Hank (Andrew Garfield), de violência sexual. Ele afirma ser inocente; ela garante que foi vítima. Alma se vê dividida entre lealdade e consciência, num ambiente repleto de disputas de poder e vaidades intelectuais.

Guadagnino revelou que foi impossível resistir ao roteiro de estreia de Nora Garrett, destacando “a precisão e a profundidade dos personagens”. Julia, por sua vez, contou que o diretor foi essencial para guiá-la em uma das atuações mais desafiadoras de sua carreira. “Quando ele percebia o pânico nos meus olhos, me acalmava. Esse elenco transformou tudo em um sonho”, disse a atriz.

O filme também marca o reencontro de Guadagnino com Chloë Sevigny, que vive uma colega de universidade com opiniões controversas sobre feminismo e cultura do cancelamento.

Com fotografia elegante e diálogos afiados, “Depois da Caçada” expõe as tensões do mundo acadêmico e as máscaras que escondem interesses pessoais. A estética refinada e os figurinos bem pensados reforçam o contraste entre aparência e verdade.

Mais do que um suspense moral, o longa provoca o público a refletir sobre empatia, privilégios e a dificuldade de enxergar nuances em tempos de julgamentos rápidos. Como define Ayo Edebiri, “é preciso criar espaço para o debate  nem tudo é preto no branco.”

Com atuações intensas e direção precisa, Julia Roberts entrega um de seus papéis mais complexos e instigantes, em um filme que faz pensar muito além da tela.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: © 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved

