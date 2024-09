Diretoria da Festa retoma venda das arquibancadas na terça, 01 de outubro

Terça-feira, dia 01 de outubro, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) retoma a venda de ingressos para o Círio e Trasladação, somente por meio do site www.lojinhadocirio.com.br, a partir das 8h. As vendas iniciaram no último dia 10 de setembro e encerraram em menos de 24h.

Este segundo lote é um residual que a DFN colocará à venda, representando cerca de 10% do total de 13 mil ingressos disponibilizados. Serão disponibilizados apenas cinco ingressos por pessoa (CPF), somente pelo site, com pagamento em PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais, garantindo a maior segurança da venda. Em cada ingresso, além da identificação do comprador, um QRCode impresso evitará as falsificações e garantirá um melhor controle de acesso do público às arquibancadas. Os ingressos podem ser impressos na finalização da compra.

“Os valores permanecem os mesmos, sendo 105,00 para a Trasladação e 180,00 para o Círio. Não será aceita meia entrada. No momento da compra pode ser escolhido o local entre arquibancada setor A e setor B. Arquibancada A começa na Rua Oswaldo Cruz e vai até a Rua da Paz e a B está localizada da Rua da Paz até a Avenida Nazaré”, complementa Rodolfo Kalume, diretor de arraial e arrecadação.

Dos 13 mil ingressos, a DFN reserva 1 mil para gratuidade e alguns para os corais que se apresentam, entre eles o coral do Centur (Gran Coral FCP), coral da FUMBEL (Coral Metropolitano de Belém) e coral Cynthia Charone.

Fonte: DFN/Imagem: Ascom Basílica Santuário