Com apoio do Governo do Pará, III Circuito Paraense de Judô será no Mangueirinho

O III Circuito Paraense de Judô, “Troféu Antônio Braga”, pela primeira vez na sua história, será realizado na Arena Guilherme Paraense — Mangueirinho. Ao todo, mais de 400 atletas participarão. Além da tradicional competição, terá o Festival de Judô com atletas do sub-13. O evento é neste sábado (28), iniciando as 8h com entrada gratuita, organizado pela Federação Paraense de Judô (FPAJU), e conta com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A secretaria titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a realização do III Circuito de Judô, na Arena Mangueirinho. “Com muita alegria que estamos recebendo esse grande evento aqui na Arena Guilherme Paraense, um evento tradicional da Federação de Judô, que almejava disputar o Campeonato aqui, e nós do Governo do Pará, por meio da Seel, abrimos as portas para mais um grande evento gratuito para os amantes do judô”, disse a secretária.

Na tarde de hoje (27), ocorreu a pesagens dos atletas para as categorias: sub-18, sub-21, sênior e veteranos. Para os atletas vindo do interior do estado do Pará, as pesagens serão realizadas no dia do evento, iniciando as 6h30 no Mangueirinho.

Para a coordenadora técnica da Federação, Alcilene Magalhães, o evento no Mangueirinho, é um marco para o judô paraense. “Estamos felizes por esse momento tão especial do judô paraense, um grande evento, sendo realizado pela primeira vez nesta Arena tão desejada no meio esportivo paraense, só temos a agradecer ao Governo do Pará, a Seel, por estamos realizando esse sonho de trazer os nossos atletas neste grande palco do esporte paraense”, disse Alcilene Magalhães.

Categorias que estarão em disputa: sênior, sub-21, sub-18, sub-15, veteranos, sub-13, infantil (09/10 anos), mirim (07/08 anos), pré-mirim (05/06 anos), e Judô Para Todos.

Texto: Jessé Lima/Ascom Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação