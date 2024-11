Dona Onete desfilará pela Grande Rio no Carnaval de 2025

A Acadêmicos do Grande Rio anunciou que a cantora paraense Dona Onete será destaque no desfile de 2025. A escola levará para a Sapucaí o enredo “Pororocas parawaras”, que homenageia a rica cultura amazônica, com um desfile que promete ser mágico e envolvente.

Com seu humor característico, Dona Onete brincou sobre a altura do carro alegórico: “Será que eu dou conta? Só não pode ser muito alto, porque eu tenho medo”, disse, aos risos. A cantora paraense, conhecida como a “rainha do carimbó”, demonstrou grande entusiasmo com a homenagem que receberá na Marquês de Sapucaí. “Olha gente, se é pra mostrar o que é o meu Pará, eu sou bairrista demais”, afirmou, revelando seu amor pelo estado natal.

Nascida em Cachoeira do Arari, no Marajó, Dona Onete, a “rainha do carimbó”, construiu uma trajetória inspiradora como cantora, compositora, professora e ativista cultural.

Foto: Reprodução Instagram