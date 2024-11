Explosão em frente à sede do Supremo resulta em uma morte; no anexo 4 da Câmara dos Deputados, outra ocorrência.

Uma pessoa morreu em consequência de uma explosão ocorrida em frente à sede do Supremo Tribunal Federal – STF, em Brasília, no começo da noite desta quarta-feira, 13. O incidente ocorreu por volta das 19h30, poucos minutos depois do encerramento da sessão do Plenário da corte.

Uma segunda explosão, em um carro, aconteceu no estacionamento do Anexo 4 da Câmara dos Deputados, na Praça dos Três Poderes, assim como o prédio do STF.

Até a publicação desta notícia, a identidade da vítima não havia sido revelada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Uma testemunha ouvida pelo canal de tevê Globonews afirmou que viu uma pessoa deixar sacolas com bombas em frente ao Supremo, informação ainda não confirmada pelas autoridades policiais, que não descartam a possibilidade de ter ocorrido um atentado a bomba.

De acordo com a assessoria de imprensa do STF, os ministros foram retirados do prédio em segurança, assim como os servidores da corte.

“Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF”, informou o tribunal por meio de nota oficial.

Imagem: Agência Brasil/Fonte: Conjur