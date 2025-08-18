Donald Trump: “Ucrânia não recuperará a Crimeia e não se juntará à OTAN”

Às vésperas da reunião de amanhã, terça-feira, 19, entre o presidente dos EUA, Donald J. Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, juntamente com vários líderes europeus, Trump afirma em uma publicação no Truth Social que a Ucrânia não recuperará a Crimeia e não se juntará à OTAN.

“O presidente Zelensky, da Ucrânia, pode encerrar a guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar lutando. Lembre-se de como tudo começou. Sem a Crimeia de Obama (12 anos atrás, sem um único tiro disparado!), e Sem a entrada da Ucrânia na OTAN. Algumas coisas nunca mudam”, disse o presidente dos Estados Unidos em sua postagem no X.

Imagem: Agência Brasil