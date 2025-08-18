segunda-feira, agosto 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeMUNDO
MUNDOPOLÍTICA

Donald Trump: “Ucrânia não recuperará a Crimeia e não se juntará à OTAN”

Às vésperas da reunião de amanhã, terça-feira, 19, entre o presidente dos EUA, Donald J. Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, juntamente com vários líderes europeus, Trump afirma em uma publicação no Truth Social que a Ucrânia não recuperará a Crimeia e não se juntará à OTAN.

“O presidente Zelensky, da Ucrânia, pode encerrar a guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar lutando. Lembre-se de como tudo começou. Sem a Crimeia de Obama (12 anos atrás, sem um único tiro disparado!), e Sem a entrada da Ucrânia na OTAN. Algumas coisas nunca mudam”, disse o presidente dos Estados Unidos em sua postagem no X.

Imagem: Agência Brasil

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Por Todas Elas leva plataforma de cidadania, saúde e empoderamento ao Icoaraci
Próximo artigo
MPF pede suspensão da licença da obra de duplicação da ponte rodoferroviária da Vale em Marabá

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,871FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315