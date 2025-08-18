Por Todas Elas leva plataforma de cidadania, saúde e empoderamento ao Icoaraci

Na quinta-feira (20), o programa estadual “Por Todas Elas”, coordenado pela Vice-Governadoria e executado pelas secretarias Semu (Mulheres) e Seac (Articulação da Cidadania), chegou ao Distrito de Icoaraci, em Belém, para oferecer atendimentos gratuitos à comunidade. A abertura aconteceu na Praça Matriz, atraindo mulheres e moradores de diversas idades ao longo da manhã.

O evento multitarefa disponibilizou mais de 30 serviços, envolvendo saúde, cidadania, lazer e empoderamento humano. Foram oferecidos atendimentos médicos em clínica geral, ginecologia, pediatria e oftalmologia, além de odontologia, enfermagem, vacinação, realização de testes rápidos e opções para escolha da armação de óculos de grau.

Além dos cuidados com a saúde, a ação abrangia também serviços como emissão de documentos, cortes de cabelo, design de sobrancelhas, orientações jurídicas e rodas de conversa. A vice-governadora Hana Ghassan reforçou a relevância do projeto: “Mais que saúde e cidadania, o ‘Por Todas Elas’ estimula o protagonismo feminino e fortalece a autonomia econômica”.

Moradoras beneficiadas expressaram gratidão após atendimento. A técnica aposentada Odileia Santos, 61 anos, conseguiu encaminhamento para mamografia e PCCU, afirmando: “Chegaram aqui tão perto, ajudaram muito”. Já a autônoma Antonia Nascimento, 47 anos, fez exame oftalmológico e escolheu armação para seus novos óculos, destacando que aqueles podem custar quase mil reais.

A ação ressaltou-se também pelo enfoque nas rodas de conversa, com foco nos direitos das mulheres e empreendedorismo. A Secretária Elieth Braga (Seac) definiu o trabalho como uma política afirmativa que leva “empoderamento, força e nova perspectiva política” às mulheres.

A itinerância do “Por Todas Elas” já alcançou municípios como Belém, Breves, Castanhal, Paragominas, Cametá, Tucuruí e São Caetano de Odivelas, totalizando mais de 34 mil famílias atendidas até o momento.

Imagem: Agência Pará