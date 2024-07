Dossiê ansiedade: como nos tornamos escravos dela?

Estima-se que o Brasil tenha 18,6 milhões de ansiosos — é quase 10% da população. Em tempos de Olimpíada, podemos dizer que estamos no lugar mais alto do pódio, à frente de países como Paraguai (7,6%) e Noruega (7,4%).

Os jovens são especialmente atingidos, fenômeno em parte explicado pela onipresença das telas, com as quais temos contato cada vez mais cedo.

Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), o índice de pacientes de 10 a 14 anos atendidos com transtorno de ansiedade é de 125,8 a cada 100 mil pessoas, enquanto o de indivíduos com mais de 20 anos cai para 112,5 a cada 100 mil.

É um problema de causas complexas, que variam de acordo com a faixa etária atingida. Na era moderna, pode parecer até impossível viver sem se sentir ansioso ou preocupado.

Mas não precisa ser assim. Em meio à multidão de pessoas com ansiedade, o primeiro passo para superá-la é não se sentir sozinho. “Não tenha medo de pedir ajuda. Hoje estou feliz e sob controle. É possível vencer”, encoraja Felipe Neto, influenciador digital que convive com o transtorno. Seu depoimento prova que, sim, conseguimos nos libertar dos grilhões de uma escravidão mental. Ele faz parte de uma série de matérias sobre o tema.

Imagem: Reprodução