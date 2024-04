Operação cartão vermelho cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Belém e Região

Com o objetivo de combater crimes cometidos por integrantes de torcidas organizadas a Polícia Civil, por meio da Diretoria de Operações Especiais em conjunto com a Divisão de Homicídios, deflagrou nesta quarta-feira (10) a “Operação Cartão Vermelho”. Foram cumpridos 23 mandados de prisão, entre temporárias e preventivas, além do cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão pelos crimes de homicídios, lesão corporal e fabricação de artefatos explosivos.

Entre os presos estão os suspeitos de envolvimento nas mortes de Thiago Aryan Silva e Silva e José Carlos Oliveira da Silva, cometidos por torcidas organizadas no dia 4 de fevereiro deste ano. As investigações também apuraram torcedores que produzem, vendem ou compram bombas de fabricação caseira para cometer ataques em dias de jogos.

Durante a operação, também foram apreendidos uma arma de fogo, tipo pistola, aparelhos celulares e outros objetos relacionados a torcida organizada. Ao todo, 220 policiais e 50 viaturas foram empregados na ação.

“Com essa operação o Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, pretende combater de forma muito firme os criminosos infiltrados nas torcidas de Remo e Paysandu. Buscamos garantir que todos os jogos que ocorram seja um momento de alegria, de confraternização que o futebol nos proporciona”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro