Papão decepciona e perde por 2 a 1 para o Atlético Paranaense na estreia no Brasileirão da Série B

O Paysandu jogou bastante, mas perdeu para ele mesmo na noite desta sexta-feira, 04, na estreia no Campeonato Brasileiro, Série B, ao encarar o Atlético Paranaense pelo placar de 2 a 1 no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. Foi a partida de estreia, na primeira rodada da competição que terá uma série de 38 partidas nesta primeira fase.

No primeiro tempo, o Paysandu dominou em campo, empurrado que estava pela Fiel Bicolor, mas os atletas do Atlético Paranaense começaram a gostar do jogo e das falhas do adversário, e começou a crescer. No segundo tempo, o clube do Sul do Brasil entrou no gramado disposto a reverter a situação e soube se apresentar no campo ofensivo.

Nos minutos finais, o Paysandu reagiu, correu bastante, levou perigo à zaga do Atlético, mas já era tarde demais. Resultado final: 2 a 1.

O Atlético deixa Belém do Pará com três pontos. O Papão, dono da casa, não tem nada. Já começou mal na competição, mas, como ainda tem 37 rodadas, dá para reverter a situação. Será uma jornada de muitas partidas, viagens com Copa Verde e Parazão que estão em andamento.

PANORAMA

Os próximos compromissos do Bicola são contra o Goiás, na próxima quarta-feira, pela Copa Verde, e contra o Vila Nova, pela Série B, ocasião em que tem a chance de se reabilitar no Brasileirão.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu