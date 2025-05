É do Brasil! Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho são premiados com O Agente Secreto no Festival de Cannes 2025

O Agente Secreto venceu 2 prêmios importantes durante o Festival de Cannes 2025.

O Brasil fez bonito no Festival de Cannes 2025. Após conquistar elogios da imprensa internacional, O Agente Secreto levou dois prêmios no evento, durante cerimônia realizada no sábado, 24 de maio. Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho foram eleitos como o melhor ator e o melhor diretor da competição.

Por sua vez, a Palma de Ouro foi para It Was Just an Accident, de Jafar Panahi. Já o Grand Prix foi para um dos queridinhos da edição, Sentimental Value, de Joachim Trier. Tendo dito isso, O Agente Secreto foi o único filme a levar dois prêmios na lista. Vale lembrar que a obra nacional garantiu distribuição norte-americana da NEON, que venceu o Oscar por Anora. Veja a lista completa de vencedores:

PALMA DE OURO

Jafar Panahi por It Was Just an Accident

GRAND PRIX

Joachim Trier por Sentimental Value

PRÊMIO DO JURI (empate)

Mascha Schilinski por Sound of Falling e Oliver Laxe por Sirat

MELHOR DIRETOR

Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto

MELHOR ROTEIRO

Jean-Pierre e Luc Dardenne por Young Mothers

MELHOR ATRIZ

Nadia Melliti por The Little Sister

MELHOR ATOR

Wagner Moura por O Agente Secreto

PRÊMIO ESPECIAL

Resurrection, dir. Bi Gan

MELHOR PRIMEIRO FILME

The President’s Cake, dir: Hassan Hadi

MELHOR CURTA

I’m Glad You’re Dead Now, dir: Tawfeek Barhom

Foto: © Victor Jucá/Divulgação