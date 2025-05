Ela nos emocionou como a pequena Júlia em A Vida da Gente, mas desapareceu dos holofotes. Por onde anda a atriz Jesuela Moro?

A jovem estrela ainda participou de outra novela na Globo, mas desde então não voltou a aparecer na televisão.

Reprodução Adoro Cinema – Ketlyn Ribeiro-Redatora

Entre 2011 e 2012, Jesuela Moro encantou o público ao interpretar a pequena Júlia em uma das novelas mais queridas da Globo: A Vida da Gente. O sucesso foi tanto que, no mesmo ano em que o folhetim chegou ao fim, a atriz foi indicada a diversos prêmios e levou para casa o troféu de Melhor Atriz/Ator Mirim no Melhores do Ano, do Domingão do Faustão.

Mas, 14 anos depois, por onde anda a estrela mirim? Vem que o AdoroCinema te conta!

A Vida de Jesuela Moro

Jesuela tinha apenas sete anos quando foi escalada para a novela das seis, escrita por Lícia Manzo. Na trama, ela deu vida à adorável Julinha, filha dos protagonistas Ana (Fernanda Vasconcellos) e Rodrigo (Rafael Cardoso). Após a mãe sofrer um grave acidente e entrar em coma, a menina passa a ser criada pela tia Manuela (Marjorie Estiano).

Na época, a jovem atriz deu um verdadeiro show de interpretação e conquistou o carinho dos telespectadores, o que a levou a emendar um trabalho no outro. Em 2012, integrou o elenco do remake de Guerra dos Sexos, onde interpretou Ciça, filha única de Manoela (Guilhermina Guinle) e Fábio (Paulo Rocha), que viviam em pé de guerra.

Após esse trabalho, Jesuela Moro simplesmente desapareceu da TV e voltou a morar com a família no Paraná. Desde então, fez alguns testes, mas não realizou novos trabalhos artísticos. Em entrevista ao jornal O Globo, em 2020, ela explicou o principal motivo do afastamento:

“Era muito pequena e sentia muita saudade deles no período em que ficava longe de Curitiba. Fiquei confusa sobre querer ou não seguir na carreira e acabou passando muito tempo.”

Hoje, aos 20 anos, Jesuela Moro cursa Medicina Veterinária no Centro Universitário UniOpet, em Curitiba, mas já expressou diversas vezes o desejo de retomar a carreira artística na televisão. “Gostaria de fazer alguma formação nessa área e retornar para a TV ou me tornar modelo”, afirmou em declaração à coluna de Patrícia Kogut.

Em seu Instagram, a artista compartilha com seus quase 60 mil seguidores sua rotina, viagens e dicas sobre o processo de emagrecimento pelo qual vem passando desde 2020. Ela também se recorda do carinho do público: “A melhor parte é que, depois de tantos anos, as pessoas ainda me procuram e têm um carinho enorme por mim. Eu agradeço imensamente.”