Edital em Libras do “Enem dos Professores” está disponível no YouTube

Inscrições para PND 20925 vão abrir no dia 14 de julho

Heloísa Noronha, colaboração para a CNN, São Paulo

As regras da PND (Prova Nacional Docente) 2025 traduzidas para surdos e pessoas com deficiência já podem ser consultadas.

Já está disponível, no canal oficial do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o edital da prova na versão em Libras (Língua Brasileira de Sinais). O conteúdo está disponível em 17 vídeos e aborda todos os pontos importantes do chamado “Enem dos Professores”.

A inciativa faz parte da Política de Acessibilidade e Inclusão da autarquia ligada ao MEC (Ministério da Educação), que busca ampliar as oportunidades de participação da sociedade em exames e avaliações.

Vale lembrar que o prazo para solicitação da taxa de inscrição na PND termina nesta sexta-feira (4). O valor é de R$ 85 e deve ser pago até 31 de julho, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

O “Enem dos Professores” terá inscrições abertas entre os dias 14 e 25 de julho. A prova está marcada para o dia 26 de outubro.

Reprodução / YouTube