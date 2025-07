UniCesumar oferece bolsas integrais em Medicina pelo ProUni 2025.2

Inscrições devem ser feitas até às 23h59 desta sexta-feira (4)

Victoria Nogueira Rosa, colaboração para a CNN, de São Paulo

A UniCesumar está oferecendo, por meio do ProUni (Programa Universidade para Todos), sete bolsas integrais para o curso de Medicina no campus de Corumbá (MS).

Os interessados devem se inscrever no ProUni até às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (4) pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Não é necessário pagar taxa.

Além de Medicina, a instituição oferta bolsas de estudo em outros cursos, realizados nas modalidades presencial e a distância. Veja:

EaD

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Educação Física

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia de Software

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Mecatrônica

Estética e Cosmética

Enfermagem

Farmácia

Gastronomia

Gestão de Recursos Humanos

Gestão do Agronegócio

Jornalismo

Letras Português

Marketing

Nutrição

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Presencial

Administração

Agronomia

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Design de Moda

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Software

Engenharia Mecânica

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Medicina Veterinária

Nutrição

Odontologia

Pedagogia

Processos Gerenciais

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Para participar do ProUni é necessário ter realizado uma das duas últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode zerado a prova de redação e nem ter participado na condição de treineiro.

O candidato pré-selecionado também deverá comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277), para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso.

Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos (R$ 4.554).

Ainda é preciso atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter cursado o Ensino Médio integralmente em escola da rede pública;

Ter cursado o Ensino Médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ter cursado o Ensino Médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste caso não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Veja o cronograma do ProUni 2025.2

Inscrições: até 4 de julho

até 4 de julho Resultado da 1ª chamada: 7 de julho

7 de julho Comprovação das informações das inscrições: de 7 a 18 de julho

de 7 a 18 de julho Resultado da 2ª chamada: 28 de julho

28 de julho Comprovação das informações das inscrições: 28 de julho a 11 de agosto

28 de julho a 11 de agosto Lista de espera – manifestação de interesse: 18 e 19 de agosto

18 e 19 de agosto Resultado da lista de espera: 22 de agosto

Freepik