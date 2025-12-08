Em caminhada na Avenida Paulista, manifestantes exigem por anistia

O ato pela anistia convocado pelo padre Kelmon e pelo senador Marcos do Val aconteceu ontem, domingo, 07, na Avenida Paulista, em São Paulo, com início às 13h em frente à TV Gazeta e caminhada até a Praça da Sé. Entre as personalidades políticas presentes estavam Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro; o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo; a vereadora Sonaira Fernandes, da capital; a vereadora Marina Braga, de São Bernardo do Campo; além do próprio padre Kelmon e outros aliados.

A mobilização havia sido chamada pelos organizadores nas redes sociais.

“É importante que você participe deste momento em que o nosso país precisa dos cuidados de carta brasileira. Vem somar conosco, venha caminhar conosco, porque juntos e unidos vamos mudar o Brasil”, disse o padre em vídeo divulgado antes do evento.

O senador também gravou mensagem convocando o público.

“– “Convido todo o povo brasileiro a participar da segunda caminhada pela liberdade e pela anistia (…) Vamos nos unir em fé e em oração pelo Brasil, pedindo a Deus justiça, paz e amnistia aos brasileiros pelos quais clamamos pela liberdade.”

