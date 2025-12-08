Prefeitura encanta famílias com a Domingueira especial de Natal

Belém já entrou oficialmente no clima natalino. No início da noite de ontem, domingo, 07, a Praça Batista Campos brilhou ainda mais com a abertura da edição especial de Natal da Domingueira, que transformou o espaço em um grande encontro de famílias, amigos e visitantes atraídos pela atmosfera festiva.

Entre árvores iluminadas, a tradicional casa do Papai Noel e elementos que remetem às celebrações de fim de ano, crianças passeavam encantadas enquanto pais e mães aproveitavam a programação gratuita preparada pela Prefeitura de Belém.

O Coral Natalino abriu a programação com uma apresentação emocionante, acompanhada de interpretação em Libras, reforçando o caráter inclusivo do evento. Logo depois, os pequenos se divertiram ao som da Banda Balada Kids, que tomou conta do palco 360, instalado na praça.

Por volta das 19h, o prefeito de Belém, Igor Normando, iniciou a contagem regressiva para o acendimento das luzes de Belém, na Praça Batista Campos.

“Que alegria poder estar aqui, com tantas pessoas queridas que vieram com suas famílias e amigos. Porque Natal é isso, é união, é família, e é isso que a gente prega na nossa cidade. Todos nós, juntos, fazemos parte de uma só família. Que a gente possa se unir em um tom de esperança e amor pela nossa cidade. Minha mensagem hoje é que Deus abençoe o lar de cada um e de cada uma. Que este Natal seja repleto de muita união e muito amor para as nossas famílias”, disse o prefeito.

CHEGADA DO PAPAI NOEL

A Domingueira Especial de Natal, realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes), manteve o espírito que consolidou o evento como uma das maiores iniciativas públicas de integração social e oferta de serviços.

A magia da noite se intensificou com a chegada do Papai Noel, que surgiu em cortejo pela praça, caminhando até o palco em meio a muito brilho, neve cenográfica, serpentinas e aplausos das famílias. Muitas crianças vibraram com a chegada do bom velhinho, que dividiu o palco com o prefeito para desejar um “Feliz Natal”.

APROVAÇÃO DO PÚBLICO

A edição especial de Natal da Domingueira foi curtida por toda a família, e até por seus animais de estimação. Reginaldo Leão, 53 anos, tutor da cachorrinha Mel, aproveitou o evento para levá-la à praça devidamente vestida no clima natalino. “A noite está sendo muito agradável, com uma programação bem bacana de Natal. Aproveitei para trazer a Mel, é a primeira vez que ela se caracteriza para o Natal e ela está gostando”, contou Reginaldo.

A recepcionista Larissa dos Anjos, 36 anos, elogiou a programação de Natal. “É uma programação excelente para as crianças, e eu amei as luzes de Natal. Trouxe minha família e minha amiga.”, disse.

“Os shows e as luzes de Natal superaram minhas expectativas”, contou Felipe Souza, 31 anos, de Macapá, que levou a filha Ana Luiza, de 5 anos.

Estações de atendimento e Expresso Domingueira

Além das atrações culturais, as 12 estações montadas na praça ofereceram desde atividades voltadas à primeira infância até serviços de bem-estar social, sustentabilidade, trânsito e saúde. Na Estação Saúde e Bem-Estar, o público teve acesso a várias vacinas do calendário, reforçando a importância da imunização como política pública essencial.

Para facilitar o deslocamento das pessoas, a Prefeitura disponibilizou o Expresso Domingueira, com ônibus especiais gratuitos circulando, garantindo mais conforto e acessibilidade ao público durante o evento.

Fonte e imagens: Agência Belém