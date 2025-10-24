sexta-feira, outubro 24, 2025
Emanuelly Braga conquista três medalhas e garante participação no Campeonato Brasileiro de Atletismo Loterias Caixa 2025

A jovem paraense Emanuelly Braga, de 18 anos, deu um passo impressionante em sua trajetória no paratletismo: no Campeonato Brasileiro de Jovens 2025, realizado em São Paulo entre os dias 14 e 16 de outubro, ela subiu ao pódio três vezes  com uma medalha de ouro e duas de prata  e ainda quebrou o recorde da prova de lançamento de club da classe F32, com a marca de 12,45 m.

No detalhe das provas, Emanuelly disputou também os 100 m e os 400 m da categoria Petra T72, conquistando as duas pratas com os tempos de 22s24 e 1m36s61, respectivamente.  Esse desempenho garantiu à atleta paraense uma vaga para o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo 2025, que está marcado para o período de 1º a 3 de dezembro, em São Paulo (SP).

O resultado de Emanuelly não é apenas motivo de celebração isolada: é símbolo da evolução e do investimento no esporte paralímpico no Pará. O governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará (SEEL), reafirmou seu apoio à atleta e destaca que essas conquistas refletem a força de políticas de inclusão e incentivo ao alto rendimento.  Sua mãe, Janete Braga, também expressou orgulho e emoção, ressaltando o papel de apoio da família, do treinador Reyel Aquino e do clube All Star Rodas Pará para que Emanuelly pudesse chegar a esse momento.

Para quem não está familiarizado com a modalidade, o lançamento de club é uma prova adaptada para atletas com paralisia cerebral ou lesão medular: o competidor senta em uma cadeira (altura máxima de 75 cm) e lança um instrumento semelhante a um bastão da ginástica artística. Emanuelly estreou nessa categoria em agosto de 2025, no Meeting de Macapá (AP), já conquistando índice para o nacional e, agora, fazendo história ao registrar o recorde nacional.

Essa conquista representa mais do que medalhas: aponta para o crescimento da visibilidade das atletas paralímpicas da região Amazônica e para o fortalecimento de um caminho que combina superação, talento e oportunidades. Emanuelly Braga mostra que, com suporte, entrega e coragem, é possível traduzir sonhos em resultados concretos  e que o Pará pode estar cada vez mais no mapa dos grandes nomes do paradesporto brasileiro.

Imagem: Divulgação

