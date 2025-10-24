Operação Piracema leva documentação gratuita a pescadores em Marabá, Almeirim e Óbidos

A Polícia Civil do Pará mantém ativa, entre os dias 19 e 26 de outubro de 2025, a iniciativa da Operação Piracema em três municípios do Pará: Marabá, Almeirim e Óbidos.

O foco da ação é emitir gratuitamente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pescadores e pescadoras dos locais participantes. Em Marabá foram mobilizados 10 kits de atendimento da diretoria de identificação (DIDEM), com meta diária de cerca de 300 documentos emitidos.

Segundo o delegado responsável pela operação, Hennison Jacob, a emissão da carteira é fundamental para que os trabalhadores da pesca possam dar entrada no Seguro‑Defeso benefício que garante subsistência durante os períodos de proibição da atividade pesqueira.

O cronograma segue da seguinte forma: em Marabá os atendimentos começaram em 19 de outubro; em Almeirim iniciaram em 20 de outubro e seguem até 25, e em Óbidos o atendimento vai de 21 a 26 de outubro.

A operação abrange vários municípios paraenses de forma itinerante. Depois destas localidades, está previsto atendimento em Itupiranga (27–29 /10), Prainha (27 /10 a 01 /11), Curuá (28 /10 a 02 /11) e Jacundá (31 /10 a 04 /11).

A nova CIN possui versão física e digital via app gov.br, o que amplia segurança, praticidade e combate a fraudes.

