Embarque Mosqueiro/São Brás será transferido a partir de 6 de março

A parada será realocada para avenida Almirante Barroso, esquina com avenida Ceará. Local terá estrutura nova para passageiros e presença de agentes de transporte para adaptação

A partir do dia 6 de março, os passageiros da linha Mosqueiro/São Brás devem ficar atentos a uma mudança no local de embarque e desembarque. A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) anunciou que a atual parada, localizada em frente à Praça Araújo Martins, próximo à Escola Benvinda de França Messias, deixará de ser utilizada para obras estruturais no local.

De forma provisória, a nova parada de embarque será deslocada para a Avenida Almirante Barroso, no sentido Entroncamento, logo após a Avenida Ceará, na Praça José Sidrim. Para garantir a comodidade e segurança dos passageiros, uma nova estrutura foi instalada no local. “Analisamos que, neste primeiro momento, é o ponto ideal para essa mudança. Um local que foge da aglomeração de outros veículos e, que ainda instalamos uma estrutura com assentos novos para dar comodidade aos passageiros”, disse Isaias Reis, diretor de Trânsito da SEGBEL.

Além disso, agentes de transporte da SEGBEL estarão presentes para organizar as filas, orientar o fluxo dos ônibus e garantir a segurança dos usuários, assim como para assegurar que a adaptação dos usuários sobre o novo ponto ocorra de forma tranquila. “A nossa presença no local vai fazer que os passageiros que vão para Mosqueiro se acostumem e saibam que existe um novo ponto de parada”, completou Isaias Reis.

A mudança também incluiu o ponto final de desembarque dos passageiros vindos de Mosqueiro, que agora será realocado para a Avenida Almirante Barroso, em frente ao Shopping São Brás. Segundo a SEGBEL, a mudança tem como objetivo manter a fluidez do serviço de transporte, garantindo segurança e conforto aos passageiros durante esse período de transição.

Foto: Jader Paes