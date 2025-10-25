Embrapa levará vitrine de tecnologias e soluções sustentáveis para a COP30

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estará presente na COP30, em Belém, com uma vitrine de soluções desenvolvidas ao longo de cinco décadas de pesquisa. A instituição apresentará tecnologias que unem produtividade, conservação ambiental e inclusão social, destacando o papel da ciência na transição climática.

Segundo Ana Euler, diretora de Inovação, Negócios e Transferência de Tecnologia da Embrapa, a COP30 é uma oportunidade para demonstrar que a ciência é essencial para enfrentar os desafios climáticos. Ela destaca que a agricultura deve ser parte da solução, e deve ser agora.

Durante o evento, a Embrapa promoverá a “Jornada pelo Clima”, uma iniciativa em parceria com o governo e outros parceiros, que busca sensibilizar a sociedade sobre questões climáticas e promover tecnologias e práticas agrícolas brasileiras para adaptação da agropecuária e mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE). A jornada reflete décadas de pesquisa e reforça o compromisso da Embrapa com inovação e responsabilidade socioambiental.

Entre as iniciativas a serem apresentadas estão:

Metodologia para medição da saúde do solo: uma ferramenta que avalia o impacto do uso de tecnologias na fertilidade do solo, identificando fatores que limitam a produtividade e afetam a estabilidade de produção.

Carne Baixo Carbono (CBC): marca-conceito que identifica carne bovina produzida em pastagens tropicais com práticas de manejo que reduzem emissões de GEE. O protocolo define diretrizes para manejo do solo, pastagens e animais, incentivando a produção sustentável.

Bioinsumos para adaptação ao estresse hídrico: novos produtos desenvolvidos em parceria com empresas, que ajudam as plantas a enfrentar períodos de seca e fortalecem a adaptação ao estresse hídrico.

A Embrapa destaca que a agricultura de baixo carbono busca não apenas reduzir emissões, mas também promover atividades regenerativas, serviços ambientais, biodiversidade e inclusão social. A participação da instituição na COP30 reforça o compromisso do Brasil com uma produção agropecuária sustentável e inovadora.

Imagem: Gov BR