sábado, outubro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Polícia Federal define plano de segurança para a COP30 em Belém

A Polícia Federal (PF) estabeleceu um plano de segurança abrangente para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá de 10 a 21 de novembro em Belém (PA). O esquema visa proteger um número recorde de delegações internacionais e assegurar a livre manifestação em um cenário de alta visibilidade internacional.

Desde o início de outubro, a PF iniciou suas operações com foco em três eixos principais: diplomacia e recorde de delegações, liberdade de manifestação e logística reforçada. A natureza da agenda climática atrai países com visões frequentemente antagônicas, exigindo atenção especial na segurança de autoridades e na articulação com representantes de diversos países. Estima-se que a COP30 receberá um número recorde de delegações estrangeiras simultaneamente.

A conferência ocorrerá após edições realizadas em países com maiores restrições às liberdades civis. O Brasil se consolida como o principal palco dos últimos cinco anos para a livre manifestação de povos originários e movimentos sociais ligados à causa ambiental. A PF atuará para proteger todos os participantes e estabelecer perímetros claros, buscando uma convivência harmônica entre os segmentos sociais e a manutenção do funcionamento normal da cidade.

A logística da PF é considerada um pilar fundamental, abrangendo o emprego de capacidades especializadas. As ações incluem o reforço na imigração e fiscalização de portos, como o de Outeiro, que receberá dois navios de cruzeiro, além da segurança aeroportuária, incluindo a Base Aérea de Belém, por onde chegarão autoridades.

Para enfrentar a complexidade do evento, a PF recrutou aproximadamente 1.200 servidores, entre policiais e administrativos. O esquema de segurança também envolve equipes dedicadas no aeroporto e no Porto de Outeiro, com atividades diárias, além de capacidades investigativas para prevenção de crimes cibernéticos e de terrorismo. Varreduras e contramedidas antibombas fazem parte da operação, garantindo que Belém, como cidade amazônica e centro de livre debate, seja protegida e valorizada.

Imagem: Divulgação Polícia Federal

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Embrapa levará vitrine de tecnologias e soluções sustentáveis para a COP30

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,223FansLike
3,599FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315