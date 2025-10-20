Encontro de Institutos Federais da Região Norte apresenta soluções para os desafios climáticos com foco na COP30

Uma mostra tecnológica com quase 70 projetos inovadores feitos por alunos e professores dos Institutos Federais da Região Norte será um dos destaques do Encontro “IFs do Norte na Cop30”, nos dias 20 (hoje), 21 e 22 de outubro, em Belém. Mais de 1000 participantes já confirmaram presença no evento, mas as inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira, 20, de forma gratuita. Caravanas de todos os IFs da região Norte vão estar na capital paraense, mostrando o protagonismo da educação tecnológica na busca de soluções para os problemas relacionados as mudanças climáticas. O foco dos projetos é a COP30, que acontece em Belém, no mês de novembro.

O evento vai reunir representantes dos Institutos Federais (IFs) do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do público em geral que estiver interessado no assunto. O Encontro “IFs do Norte na COP30” vai apresentar a produção científica de todos os Institutos Federais da Região Norte, no que diz respeito às pautas climáticas. O evento será um espaço de diálogo das instituições da Região Norte, a fim de reforçar que o debate da Conferência deve ser democratizado, respeitando os saberes e as vivências amazônicas e fortalecendo a educação para o desenvolvimento sustentável.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas por servidores, estudantes e público externo até dia 20 de outubro, no site: https://www.even3.com.br/ifs-do-norte-na-cop-30-566025/. Pautados pelas discussões sobre a preservação da Amazônia, os debates a respeito das emergências climáticas e alterações sociais e ambientais consequentes, os Institutos Federais da Região Norte demonstrarão o potencial transformador da educação na formação de cidadãos conscientes e de geração de tecnologias sustentáveis.

“O encontro dos Institutos Federais do Norte na COP30 tem o objetivo de divulgar e colocar em discussão o protagonismo dos Institutos Federais do Norte nas resoluções dos desafios climáticos que hoje nos atravessam. Nossos estudantes de toda a região estão trabalhando e trazendo para esse evento soluções, seja no campo da pesquisa aplicada ou da inovação da tecnologia social, resultados práticos que podem dar um direcionamento e uma orientação a respeito de problemas que nós temos vivenciado, não somente na região, mas também no âmbito nacional e até internacional”, explica a Reitora do IFPA, Ana Paula Palheta.

A Reitora também defende que a educação profissional tecnológica ofertada pelo Instituto forma não apenas para o trabalho, mas para a cidadania, a justiça ambiental e a responsabilidade social diante dos desafios do planeta e da região. “Nós acreditamos que formando pela educação profissional tecnológica, temos também desenvolvido uma consciência de justiça ambiental que vai muito além da formação para o mundo do trabalho, tem a ver com cidadania, tem a ver com responsabilidade social e, acima de tudo, com a consciência de que o nosso planeta, a nossa região, ela não somente produz conhecimento técnico e científico, como é capaz de atender as demandas atuais que nos envolvem”, destaca.

PROGRAMAÇÃO

Com o objetivo de estimular a inovação como ferramenta para o desenvolvimento, promovendo a co-criação de soluções práticas, sustentáveis e com impacto territorial positivo, o IFPA promoverá, durante o evento, o HACKATHON – IFs do Norte na COP30. A ação é uma maratona de inovação, em que os participantes formarão equipes e serão desafiados a desenvolver soluções criativas e viáveis para problemas reais.

Também haverá a Mostra Tecnológica, na qual Institutos Federais das Regiões Norte vão apresentar projetos interativos. A Mostra é uma oportunidade para apresentar produtos, protótipos, processos ou serviços inovadores, resultantes de pesquisas concluídas, com potencial para solucionar problemas relevantes na sociedade. A programação do evento ainda vai contar com mesas redondas, apresentações de experiências exitosas e atrações culturais.

Imagem: Arquivo