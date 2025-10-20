terça-feira, outubro 21, 2025
Encontro de Institutos Federais da Região Norte apresenta soluções para os desafios climáticos com foco na COP30

Uma mostra tecnológica com quase 70 projetos inovadores feitos por alunos e professores dos Institutos Federais da Região Norte será um dos destaques do Encontro “IFs do Norte na Cop30”, nos dias 20 (hoje), 21 e 22 de outubro, em Belém. Mais de 1000 participantes já confirmaram presença no evento, mas as inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira, 20, de forma gratuita. Caravanas de todos os IFs da região Norte vão estar na capital paraense, mostrando o protagonismo da educação tecnológica na busca de soluções para os problemas relacionados as mudanças climáticas. O foco dos projetos é a COP30, que acontece em Belém, no mês de novembro.

O evento vai reunir representantes dos Institutos Federais (IFs) do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do público em geral que estiver interessado no assunto. O Encontro “IFs do Norte na COP30” vai apresentar a produção científica de todos os Institutos Federais da Região Norte, no que diz respeito às pautas climáticas. O evento será um espaço de diálogo das instituições da Região Norte, a fim de reforçar que o debate da Conferência deve ser democratizado, respeitando os saberes e as vivências amazônicas e fortalecendo a educação para o desenvolvimento sustentável. 

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas por servidores, estudantes e público externo até dia 20 de outubro, no site: https://www.even3.com.br/ifs-do-norte-na-cop-30-566025/. Pautados pelas discussões sobre a preservação da Amazônia, os debates a respeito das emergências climáticas e alterações sociais e ambientais consequentes, os Institutos Federais da Região Norte demonstrarão o potencial transformador da educação na formação de cidadãos conscientes e de geração de tecnologias sustentáveis. 

“O encontro dos Institutos Federais do Norte na COP30 tem o objetivo de divulgar e colocar em discussão o protagonismo dos Institutos Federais do Norte nas resoluções dos desafios climáticos que hoje nos atravessam. Nossos estudantes de toda a região estão trabalhando e trazendo para esse evento soluções, seja no campo da pesquisa aplicada ou da inovação da tecnologia social, resultados práticos que podem dar um direcionamento e uma orientação a respeito de problemas que nós temos vivenciado, não somente na região, mas também no âmbito nacional e até internacional”, explica a Reitora do IFPA, Ana Paula Palheta.

A Reitora também defende que a educação profissional tecnológica ofertada pelo Instituto forma não apenas para o trabalho, mas para a cidadania, a justiça ambiental e a responsabilidade social diante dos desafios do planeta e da região. “Nós acreditamos que formando pela educação profissional tecnológica, temos também desenvolvido uma consciência de justiça ambiental que vai muito além da formação para o mundo do trabalho, tem a ver com cidadania, tem a ver com responsabilidade social e, acima de tudo, com a consciência de que o nosso planeta, a nossa região, ela não somente produz conhecimento técnico e científico, como é capaz de atender as demandas atuais que nos envolvem”, destaca.

PROGRAMAÇÃO

Com o objetivo de estimular a inovação como ferramenta para o desenvolvimento, promovendo a co-criação de soluções práticas, sustentáveis e com impacto territorial positivo, o IFPA promoverá, durante o evento, o HACKATHON – IFs do Norte na COP30. A ação é uma maratona de inovação, em que os participantes formarão equipes e serão desafiados a desenvolver soluções criativas e viáveis para problemas reais.

Também haverá a Mostra Tecnológica, na qual Institutos Federais das Regiões Norte vão apresentar projetos interativos. A Mostra é uma oportunidade para apresentar produtos, protótipos, processos ou serviços inovadores, resultantes de pesquisas concluídas, com potencial para solucionar problemas relevantes na sociedade. A programação do evento ainda vai contar com mesas redondas, apresentações de experiências exitosas e atrações culturais.

