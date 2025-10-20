terça-feira, outubro 21, 2025
COP 30

Crianças de Altamira participam de atividades sobre sustentabilidade e mudanças climáticas

INICIATIVA INTEGRA O PROJETO BELO MONTE COMUNIDADE E APROXIMA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS TEMAS QUE SERÃO DESTAQUE NA COP 30, EM BELÉM

Com o objetivo de sensibilizar e engajar as novas gerações no enfrentamento às mudanças climáticas, cerca de 500 crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 17 anos, deram início às atividades da “Jornada COP 30 – Unindo comunidades, transformando o futuro”. As atividades serão realizadas nos seis bairros construídos pela Norte Energia em Altamira — Água Azul, Casa Nova, Jatobá, Laranjeiras, São Joaquim e Tavaquara – e integram o Belo Monte Comunidade, projeto de responsabilidade social da empresa.

A programação, que segue até 5 de dezembro, aborda temas ambientais para o cotidiano das comunidades de forma participativa e educativa. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas e conta com o apoio do Serviço Social da Indústria, do Instituto Ararajuba, do Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu (CREAX), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altamira e da Prefeitura de Altamira.

Tendo como ponto de partida a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá em novembro em Belém, a jornada busca promover a conscientização sobre o papel de cada indivíduo na construção de um futuro mais sustentável. A proposta é estimular desde cedo o sentimento de pertencimento e responsabilidade com o meio ambiente, reforçando que a COP representa, sobretudo, um chamado à ação local para transformar hábitos e atitudes.

João Paulo Machado, professor do Sesi Altamira, explica que a iniciativa de falar sobre a COP 30 é trazer conscientização sobre as questões ambientais e ensiná-los a aplicar no dia a dia. “Falar sobre as condições climáticas e reciclagem é muito importante. Muitos não têm conhecimento de que uma simples atitude, como descartar o lixo no lugar certo, já é contribuir para um mundo melhor”, ressalta

Ao longo de oito semanas, de segunda a sexta-feira, a programação abordará temas como mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, robótica e tecnologia, educação ambiental, energia renovável, saúde, qualidade de vida, musicalidade e sustentabilidade. As atividades incluem oficinas, palestras, jogos, plantio de mudas e apresentações sobre a geração de energia limpa e renovável da Usina Hidrelétrica Belo Monte, além de incentivar práticas de consumo consciente.

Para Anny Makerlley, mãe dos gêmeos Gabriel e Guilherme, de 11 anos, a experiência já tem feito a diferença na vida dos garotos. “Eu acho muito importante essa iniciativa porque ensina as crianças a cuidar do meio ambiente e a ter consciência de não poluir, de cuidar do lugar onde vivem. Percebi uma mudança no comportamento dos meus filhos depois das atividades, agora eles já sabem que o lixo tem que ir para o lugar certo e estão mais atentos com o cuidado com o bairro”, contou a moradora do bairro São Joaquim.

Animado, Matheus Moura, de 13 anos, também morador do bairro São Joaquim, ficou interessado nas atividades sobre as mudanças climáticas. ”Aprendi que a gente precisa cuidar do meio ambiente, porque sem ele não seríamos nada. É importante economizar água, energia e evitar as queimadas, que fazem muito mal para a natureza. Também descobri que os últimos anos foram os mais quentes da história, e isso mostra como precisamos agir agora. Quero agradecer à Norte Energia pela Jornada COP 30, que está ensinando a gente a valorizar e proteger o nosso planeta”, destacou.

“Com a Jornada COP 30, queremos despertar nas crianças e nos adolescentes o interesse por temas como sustentabilidade, mudanças climáticas e energia limpa. Serão oito semanas de aprendizado, brincadeiras e descobertas nos bairros construídos pela Norte Energia. A ideia é que cada um deles leve para casa o entendimento de que pequenas ações podem fazer uma grande diferença para o futuro do planeta”, explica Thomas Sottili, gerente de Projetos de Sustentabilidade da empresa.

“Participar dessas atividades ajuda a formar jovens mais conscientes, que podem transmitir esses aprendizados para outras crianças. É fundamental envolver os órgãos parceiros, como a Secretaria de Meio Ambiente e o CREAX, para compartilhar conhecimento e mostrar a importância de ações como a coleta seletiva no município”, destaca Aldair Paiva, coordenador da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altamira.

SOBRE O BELO MONTE COMUNIDADE

Realizado pela Norte Energia, o projeto de responsabilidade social Belo Monte Comunidade contribui com a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região da hidrelétrica, oferecendo ações nos eixos de cidadania, saúde preventiva, educação, educação ambiental, arte, cultura, esporte, inclusão digital, voluntariado e geração de trabalho e renda, criando oportunidades e desenvolvimento socioeconômico para a população do Médio Xingu.

Por Jessica Santana/Imagens: Divulgação

