EPEX 2025 – ESMAC promove evento sobre Pesquisa, Ensino e Extensão rumo à COP30

A Faculdade ESMAC realiza, nos próximos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro, o Encontro de Pesquisa e Extensão (EPEX 2025), com o tema: “Pesquisa que transforma, Ensino que forma, Extensão que mobiliza: caminhos para além da COP30.”

O evento reunirá palestras, oficinas, rodas de conversa e mostras científicas que articulam ciência, inovação, sustentabilidade e responsabilidade social.

A programação contará com a participação de professores, pesquisadores, alunos e profissionais convidados, destacando a importância da formação acadêmica comprometida com os desafios ambientais e sociais da Amazônia.

A abertura oficial acontece no SESI Mário Covas, com uma Mostra Cultural dos cursos de Educação Física e Pedagogia.

Nos dias seguintes, cada curso apresentará atividades específicas, com temas como Inteligência Artificial na Enfermagem, Gestão Sustentável e Empreendedorismo na Amazônia, Direito Ambiental e COP30, Gastronomia Amazônica, Saúde, Psicologia e Educação Ambiental, entre outros.

O EPEX 2025 reafirma o compromisso da ESMAC com a produção científica, a inovação e a formação de profissionais transformadores — fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão.

A diretora acadêmica da Esmac, professora Silvana Almeida, fala que o EPEX 2025 representa um marco na trajetória acadêmica da Faculdade. “Com a realização de mais este evento, estamos reafirmando o compromisso da instituição com a formação crítica, ética e transformadora dos nossos estudantes. Este encontro, que une pesquisa, ensino e extensão, é uma oportunidade para vivenciarmos a produção do conhecimento em diálogo com os desafios do nosso tempo, especialmente os que envolvem a sustentabilidade e a COP30. Através das trocas, descobertas e experiências compartilhadas, a ESMAC segue fortalecendo sua missão de formar profissionais que pesquisam para transformar, ensinam para formar e se engajam para mobilizar a sociedade”, enfatiza.

Serviço:

Local: Faculdade ESMAC e SESI Mário Covas

Data: 30/10 a 01/11/2025

Imagens: Ascom Madre Celeste