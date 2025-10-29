Operação assistida do BRT Metropolitano começa em 1º de novembro, com integração e tarifa única na Região Metropolitana

A partir do próximo sábado, 1º de novembro, o Governo do Pará dará início à operação assistida do BRT Metropolitano, sistema integrado de transporte coletivo que vai conectar os municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB) por meio de linhas exclusivas e tarifa única de R$ 4,60. A iniciativa foi apresentada nesta terça-feira (28) pelo governador Helder Barbalho, durante visita técnica ao novo Centro de Controle Operacional (CCO), que vai monitorar toda a operação do sistema.

Com implementação gradual, o BRT Metropolitano vai interligar Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal ao centro da capital por meio de linhas troncais que operam em canaletas exclusivas, com ônibus climatizados, Wi-Fi e acessibilidade. A expectativa é de que o sistema atenda até 3,5 milhões de passageiros por mês. Aos domingos, o serviço será gratuito.

CARTÃO ‘PRAJÁ’

O modelo de operação integra linhas alimentadoras e troncais, permitindo que o usuário realize o trajeto completo com apenas uma passagem. A integração será feita exclusivamente por meio do cartão PraJá, que pode ser adquirido nos terminais de Ananindeua e Marituba, além das Estações Cidadania da RMB.

“Nosso objetivo é melhorar a qualidade do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belém, diminuir o tempo de percurso e modernizar o conceito de mobilidade. Com uma única passagem, o passageiro acessa ônibus zero quilômetro, todos com ar-condicionado e Wi-Fi, o que há de melhor para garantir conforto e dignidade aos usuários”, afirmou o governador Helder Barbalho.

COMO O SISTEMA VAI FUNCIONAR

O passageiro embarca no ônibus alimentador (cor azul) no bairro de origem e segue até os terminais de integração de Ananindeua ou Marituba, onde faz o transbordo, sem custo adicional, para os ônibus troncais (lilás, saindo de Marituba; verde, saindo de Ananindeua). As linhas troncais circulam em operação expressa ou paradora em 13 estações ao longo do corredor, com paradas em locais estratégicos como São Brás, Ver-o-Peso e Universidade Federal do Pará (UFPA).

“As pessoas sairão de seus bairros com uma única passagem até o terminal de integração, onde farão o transbordo sem custo adicional e seguirão até o destino final. Todo o sistema foi planejado para garantir sincronismo entre a chegada das linhas alimentadoras e o embarque nas troncais, reduzindo o tempo de espera e tornando o deslocamento mais ágil”, detalhou o governador.

FROTA MODERNA E SUSTENTÁVEL

O BRT Metropolitano contará com 265 ônibus, sendo 40 totalmente elétricos e 225 modelos Euro 6, que emitem até 15 vezes menos gases de efeito estufa. As linhas serão divididas entre 26 alimentadoras e 10 troncais, ampliando a cobertura da rede e garantindo regularidade nos horários.

“Alimentadoras e troncais formam um conceito diferente, com equipamentos modernos, acessibilidade, Wi-Fi e ar-condicionado. O serviço significa menos tempo no trânsito, mais economia e transporte de qualidade”, afirmou o secretário de Estado de Infraestrutura, Adler Silveira.

BILHETAGEM 100% DIGITAL

O sistema de bilhetagem será totalmente digital, sem uso de dinheiro a bordo. O validador eletrônico desconta automaticamente a tarifa de R$ 4,60 (R$ 2,30 para estudantes) no cartão PraJá, que deve ser carregado previamente nos pontos de atendimento.

“É fundamental que a população adquira o cartão e faça recargas nos pontos de atendimento. Não haverá compra de passagem dentro dos ônibus. Todo o sistema é digital, garantindo agilidade e segurança no embarque”, orientou o governador Helder Barbalho.

Com o cartão, o passageiro que sai de Castanhal rumo à UFPA, por exemplo, faz o trajeto completo pagando apenas uma passagem, com direito a transbordo nos terminais. O mesmo benefício vale para moradores de Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel, Marituba e Ananindeua.

Os terminais de integração de Ananindeua e Marituba foram estruturados com foco no bem-estar e segurança dos usuários. Contam com Estações Cidadania, ambulatórios, banheiros, lanchonetes e atendimento ao passageiro, além de estruturas de acessibilidade.

A circulação dos ônibus e o funcionamento do sistema são monitorados em tempo real pelo Centro de Controle Operacional, que reúne técnicos da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon), Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Militar e das concessionárias responsáveis.

“A plataforma de segurança organiza embarques e desembarques e a canaleta exclusiva melhora a fluidez, reduzindo o fluxo de ônibus nos corredores principais. A central do CCO vai sincronizar horários para diminuir deslocamentos e qualificar a experiência do usuário”, explicou Adler Silveira.

Centro de Controle Operacional com certificação sustentável

O prédio do Centro de Controle Operacional está em processo de certificação LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental), referência internacional em construções sustentáveis. A estrutura possui sistema de energia solar, reaproveitamento de água da chuva e sistema de drenagem, reforçando o compromisso do Governo do Pará com a sustentabilidade e a modernização da mobilidade urbana.

Do CCO, serão monitoradas as imagens das câmeras instaladas ao longo do corredor viário, estações e terminais, além do rastreamento da frota e da bilhetagem digital. A central permitirá respostas rápidas a qualquer ocorrência, garantindo eficiência, segurança e conforto para os usuários.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias