Equatorial Pará lança a “Conta Cidadã”: nova conta de luz que conecta pessoas a causas sociais

Faturas passam a contar com informações de temas como combate à violência contra a mulher, trabalho infantil, segurança alimentar, saúde mental e sustentabilidade. Um assunto será trabalhado por mês alinhado ao calendário social e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A Equatorial Pará dá um passo além na sua jornada de transformação social ao lançar a Conta Cidadã, uma iniciativa inovadora que transformou as contas de luz em um canal direto de informação, conscientização e impacto social. O projeto já começou a ser implementado em todas as distribuidoras do Grupo Equatorial, alcançando milhões de lares em sete estados do Brasil.

Mais do que uma fatura para pagamento, a Conta Cidadã veio ressignificar o papel da fatura de energia, tornando-a um veículo para temas essenciais à sociedade — como combate à violência contra a mulher, trabalho infantil, segurança alimentar, saúde mental e sustentabilidade. A cada mês, um novo tema será abordado, alinhado ao calendário social e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, reforçando o compromisso da Equatorial Pará com a construção de um futuro mais justo e consciente.

A Conta Cidadã também reforça a agenda ESG do Grupo Equatorial, conectando os pilares de responsabilidade social à prática diária da empresa, enquanto fortalece sua imagem como agente de transformação nas comunidades onde atua.

Para Kezia Marques, Gerente de Responsabilidade Social do Grupo Equatorial, com a Conta Cidadã, a Companhia quer ir além da prestação de serviços de energia elétrica. “Estamos utilizando um canal muito importante, direto e acessível, para levar informação de qualidade e promover a cidadania ativa. É uma forma de fortalecer nossa conexão com a sociedade, contribuindo para causas e disseminação de informações que impactam diretamente a vida de milhões de pessoas”, destaca Kezia.

O projeto contará com 12 mensagens anuais, cada uma destacando um tema prioritário relevante ao público, com textos claros, objetivos e chamadas para ação — como canais de denúncia, informações sobre direitos ou dicas de prevenção.

Impacto que vai além dos números

Com mais de 14 milhões de faturas entregues mensalmente, o Grupo Equatorial garante que essas mensagens cheguem diretamente aos lares, inclusive nas regiões mais vulneráveis. E o melhor: a iniciativa utiliza recursos já existentes, sem custos adicionais de impressão ou distribuição, potencializando a conscientização sem impacto financeiro extra.

O lançamento da Conta Cidadã, que iniciou nas faturas entregues no mês de fevereiro, reflete o compromisso da Equatorial Pará em impulsionar mudanças positivas, fortalecendo o elo entre a empresa e a sociedade, e reforçando que a energia que move o Brasil também pode contribuir com causas importantes e transformar realidades.

Foto: divulgação