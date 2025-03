Estados da Amazônia pedem espaços próprios na Blue Zone e Green Zone da COP 30

Os governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) estiveram reunidos, ontem, quarta-feira, 12, em Brasília, e pactuaram o interesse em montar estruturas próprias nas áreas Azul (Blue Zone) e Verde (Green Zone) durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que será realizada em Belém, em novembro deste ano. “Seremos sede do maior evento climático do mundo e o consórcio não poderia pensar diferente. O Consórcio da Amazônia tem que liderar as discussões dos estados brasileiros, dos estados subnacionais, mostrando aquilo que nós estamos fazendo e, acima de tudo, apresentando propostas e soluções para uma Amazônia viva, floresta viva, com o povo sendo cuidado, sendo olhado, sendo tratado no desenvolvimento sustentável”, justifica o presidente do CAL, anfitrião COP 30 e governador do Pará, Helder Barbalho.

A estrutura física de uma COP é dividida em duas áreas: a blue zone (zona azul) e a green zone (zona verde). Na área Azul é onde ocorrem as negociações oficiais, reuniões de grupos de trabalho e sessões plenárias da COP. Nesse espaço, representantes dos países se reúnem para discutir e negociar acordos e tomar decisões. É geralmente acessível apenas para os representantes das nações e observadores credenciados.

Já a área verde, é um espaço mais acessível, destinado a eventos paralelos não-oficiais, exposições, workshops e outras atividades que envolvem ONGs, empresas e instituições acadêmicas. É este o espaço que a sociedade civil tem para se manifestar sobre o tema. Para o secretário executivo do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), Marcello Brito, a presença nas áreas azul e verde dinamizam e potencializam o posicionamento dos Estados.

“Na última COP, a UNFCCC limitou o número de credenciamentos no Blue Zone. E numa COP como a do Brasil, a gente não pode deixar de falar com todos os públicos. Então, o credenciamento no Green Zone é mais simples, é feito pelo governo brasileiro, e com isso pretendemos estar nestas duas áreas temáticas para que possamos, concomitante, fazer eventos e ter os contatos diretos com o setor privado, com financiadores, com organismos internacionais e com a sociedade civil”, explicou Marcello Brito.

O secretário executivo adiantou que a Amazônia Legal pretende abordar temas ligados ao uso da terra; sistemas alimentares; sistemas minerários, financiamento climático, adaptação climática, transição energética, conservação do ecossistema e justiça climática. Marcelo Brito também afirmou que Consórcio vai seguir os trâmites da UNFCCC para conseguir liberação dos espaços e montagem das estruturas necessárias.

Além de Helder Barbalho, também estiveram presentes no encontro os governadores do Amazonas, Wilson Lima; do Acre, Gladson Cameli; do Mato Grosso, Mauro Mendes; do Maranhão, Carlos Brandão; além dos vices governadores de Roraima, Edilson Damião, e de Rondônia, Sérgio Gonçalves da Silva.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias