PARÁ

Equatorial Pará moderniza rede elétrica da Ilha do Combu e impulsiona desenvolvimento e turismo na região

Rede agora conta com mais disponibilidade de energia. Obra também ajuda a reduzir impactos ambientais

A Equatorial Pará concluiu a troca de cerca de 10 km de rede na Ilha do Combu, que agora passa a contar com um circuito mais robusto e que suporta mais carga de energia, o que melhora o fornecimento na região e traz ainda mais segurança à população. O setor turístico é beneficiado diretamente, pois a obra realizada permite que restaurantes e hotéis possam ampliar suas operações, além de proporcionar que novos empreendimentos sejam instalados na ilha, que é um dos principais polos turísticos da capital paraense.

De acordo com Thelmo Varela, gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, o trabalho realizado no local foi a substituição do sistema monofásico para o trifásico. Ou seja, a rede do Combu foi renovada e teve sua capacidade ampliada para distribuir energia a cerca de 350 famílias. O investimento da obra foi de cerca de 6 milhões de reais.

“Entre os principais benefícios a gente pode destacar a melhoria no nível de tensão e no fornecimento de energia elétrica. Vale ressaltar que utilizamos uma tecnologia de rede compacta, que garante mais proteção aos cabos por conta da geografia da região. É mais uma grande entrega da Equatorial a Belém, que vai permitir mais turismo, emprego e geração de renda”, pontua Thelmo.

Os resultados já são percebidos pelos empreendedores locais, como Joana Vieira, proprietária do complexo turístico Paraensíssimo, que une gastronomia e hospedagem na ilha. Com a melhoria na rede, ela já planeja expandir o negócio e oferecer ainda mais conforto aos visitantes.

“Esse é um investimento que trouxe muito mais que energia. Ele é importante porque também ajuda a reduzir impactos ambientais, pois muitos moradores e empresários deixaram de utilizar geradores que consumiam óleo diesel e faziam mal ao meio ambiente. A gente também se livrou de outros gastos desnecessários como por exemplo, o armazenamento de gelo, agora conseguimos ligar freezers. Com a energia boa, a gente tem economia no bolso e consegue proporcionar mais conforto aos hóspedes. Agora a nossa meta é expandir ainda mais o nosso complexo”, finaliza Joana.

