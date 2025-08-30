Equipes da Prefeitura de Belém participam ações de conscientização ambiental

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), realiza continuamente ações de educação ambiental na cidade. Onze frentes de trabalho estiveram em diferentes pontos de Belém conscientizando a população sobre dias e horários da coleta de lixo, descarte de entulho e coleta seletiva, dentre outras informações. A ação aconteceu ontem, sexta-feira, 29.

Uma das equipes de educadores esteve no bairro da Marambaia para atender a uma demanda que partiu diretamente da população. Os agentes foram até a alameda Germina, na rua Anchieta, para conscientizar os moradores sobre o descarte de resíduos.

Uma moradora fez a solicitação devido ao lixo que estava sendo acumulado na rua em horário impróprio, na entrada da alameda, provocando mau cheiro e sendo espalhado por animais e por pessoas em situação de rua antes da passagem do caminhão de coleta.

A agente de educação ambiental da Sezel Ireudina de Oliveira Romariz explica que a alameda Germina foi fechada com portão pelos próprios moradores, e que por isso eles precisam adequar a forma como estão fazendo o descarte.

“Como a rua foi fechada, a Prefeitura não consegue realizar a coleta porta a porta. Então a gente orienta os moradores a providenciarem um contêiner para colocar na frente da alameda próximo do horário da coleta. Os coletores passam de noite, retiram o lixo, e aí de manhã eles podem recolher o contêiner, após a coleta”, explica a agente.

Além disso, os agentes orientaram os moradores a descartarem seu lixo apenas no período da noite, pois a coleta na área é feita somente a partir das 19 horas. “Tem morador que sai de manhã e deixa seu lixo ali. Mas não pode, aqui a recomendação é a partir das 19 horas, justamente porque a coleta é noturna. E a gente também veio explicar que a coleta é feita de segunda a sábado, por isso recomendamos que não façam o descarte aos domingos”, esclareceu Ireudina.

Os moradores da Alameda Germina não apenas acolheram, como também apoiaram a equipe e ressaltaram a importância de ações como essa. “É muito importante, porque tem gente que não entende. E a gente sabe que quando coloca lixo cedo, atrai muito bicho, o cachorro espalha e a gente tem que ter outro trabalho de ficar o tempo todo juntando”, comenta Graciele de Freitas, dona de casa e moradora da vila.

A dona de casa Claudina Amaral mora no local há muitos anos e relata que faz a sua parte. Ela avalia como positiva essa ação de educação ambiental. “É muito boa, para o lixo não ficar espalhado. Eu coloco meu lixo numa saca, amarro direitinho, e quando é sete horas da noite eu levo lá para a frente, onde eles pegam. Se não der para eu deixar no mesmo dia, eu deixo aqui nos fundos de casa e no outro dia eu levo”, explica a idosa.

Segundo o coordenador de Educação Ambiental da Sezel, o professor Júnior Seixas, além de orientar a população sobre os dias e horários da coleta de resíduos, as equipes informam sobre a coleta programada de entulho, o manejo correto dos resíduos sólidos, a separação do material reciclável, as cooperativas e os ecopontos.

“Muitas vezes, por falta de informação, a população acaba fazendo descarte na beira do canal, nos canteiros de rua, e a gente informa que a empresa prestadora faz coleta porta a porta, e vai passar nos dias programados para fazer a coleta, evitando o acúmulo de lixo nas ruas da nossa cidade”, esclareceu.

Para solicitar uma ação de educação ambiental, é necessário se dirigir até a Sezel, na Secretaria Executiva de Inclusão Produtiva (Seinp), e protocolar o pedido. A Sezel fica localizada na avenida Alm. Barroso, 3110, no Marco.

Fonte e imagens: Agência Belém