Polícia realiza a maior apreensão de drogas do Baixo Araguaia após pouso forçado de aeronave no Pará

Uma operação rápida da Polícia Militar do Pará resultou na retirada de aproximadamente 435 quilos de pasta base de cocaína de circulação, configurando-se como a maior apreensão registrada na região do Baixo Araguaia.

O descobrimento ocorreu na quinta-feira (28), quando funcionários de uma fazenda em Vila Mandi, município próximo a Santana do Araguaia, notificaram as autoridades sobre um pouso forçado de uma aeronave em uma área de pasto. Em seguida, a 30ª Companhia Independente da PM foi acionada e organizou uma operação junto a unidades especializadas, prevenindo qualquer resgate ou fuga dos envolvidos.

No local, foram localizados 430 tabletes, totalizando cerca de 434,9 kg de cocaína, além de equipamentos de navegação, galões de combustível e adesivos com numerações falsas  todos sinais de tentativa de disfarçar a origem da aeronave. Fotografias feitas por funcionários sugerem a presença de mais 70 tabletes que não foram encontrados pela polícia, o que indica que a carga original poderia ultrapassar 500 kg, estimando um lucro potencial de R$ 200 milhões no mercado ilegal após beneficiamento.

Testemunhas relataram que dois homens armados, que falavam parcialmente português, estavam a bordo da aeronave e fugiram para a mata logo após o pouso, permanecendo foragidos até o momento.

A carga e os materiais foram imediatamente recolhidos e transportados para Redenção com escolta da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME), 22º BPM e 30ª CIPM, garantindo a segurança e integridade dos entorpecentes durante todo o trajeto até a Delegacia da Polícia Federal, que agora conduz as investigações.

O Comandante-Geral da PM, coronel Dilson Júnior, celebrou a ação: “A pronta resposta das nossas equipes e a integração com outras unidades foram fundamentais para impedir que essa droga chegasse ao mercado. Continuaremos vigilantes e atuando com firmeza para garantir a segurança da nossa região.”

A apreensão representa um golpe expressivo contra o tráfico na região e reforça o compromisso das forças de segurança em combater com eficácia o crime organizado.

Imagem: Reprodução Redes sociais

