Estado entrega nova Estação Cidadania em Breves e amplia acesso a serviços no Marajó

O Governo do Pará segue com sua estratégia de descentralização dos serviços públicos com a entrega da 12ª unidade da Estação Cidadania, no município de Breves, na região do Marajó. A nova unidade, que inicia seu funcionamento nesta segunda-feira (30), amplia de forma significativa o acesso da população a serviços essenciais, concentrando, em um único espaço, atendimentos de diversos órgãos estaduais.

Pensada para aliar conforto, modernidade e eficiência, a Estação Cidadania de Breves é a primeira unidade implantada no arquipélago do Marajó e se consolida como um ponto de conexão entre o cidadão e o serviço público. Em uma região marcada por desafios logísticos, a unidade reduz distâncias e torna o acesso mais ágil, simples e próximo da população.

“É um importante espaço, como todos podem ver, um espaço de conforto e organizado para que a gente possa prestar atendimentos integrados. É muito importante para a população saber que, num único lugar, vão ter inúmeros serviços para atendimento. A Estação Cidadania de Breves a gente fez com muito carinho para que a população possa ter aqui serviços como a emissão de carteira de identidade da Polícia Civil, serviços do Detran relativo à habilitação, aos veículos, além de serviços da assistência social, e também do Banpará. Aqui as pessoas vão ter conforto enquanto aguardam o atendimento ou quando estão sendo atendidos, e também para os servidores. Esse espaço é da população de Breves, e foi muito aguardado por todos nós para poder entregar”, pontuou a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma.

Desde 2022, quatro novas unidades foram implantadas pela atual gestão, reforçando o compromisso com a expansão dos serviços públicos e a presença do Estado em áreas prioritárias. A unidade de Breves marca a 12ª entrega à população.

Com investimento de mais de R$1 milhão, a unidade foi entregue com estrutura completa, incluindo cobertura em telhas de fibrocimento, engradamento em madeira e sistema de impermeabilização nas calhas e rufos. O espaço também conta com novas bancadas de granito, além de vasos sanitários, mictórios e acabamentos modernos nos banheiros e áreas de serviço, garantindo durabilidade e melhores condições tanto para o atendimento à população quanto para quem trabalha na unidade.

Atualmente, dez unidades da Estação Cidadania estão em funcionamento no Pará, instaladas em municípios estratégicos, como Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas, Santarém, Itaituba, Tucuruí e, agora, em Breves.

O Estado investe também na modernização de três unidades – Icoaraci, Guamá e Santarém – além de ampliar ainda mais o serviço com duas novas unidades, na Região Metropolitana de Belém, que funcionarão nos terminais do BRT Metropolitano de Ananindeua e de Marituba.

Sueli Carmen do Amaral, moradora de Breves, está muito satisfeita com a chegada da Estação Cidadania na cidade. Ela contou que precisaria ir até Belém para tirar o RG do neto, mas agora não será mais necessário se deslocar.

“Para a gente, vai ficar muito melhor com a chegada dessa Estação Cidadania, porque não vamos precisar mais ir a Belém. Inclusive, eu estava planejando essa viagem, pois tenho um neto que precisa tirar a identidade. Agora, não vou mais precisar ir até a capital. A partir de segunda-feira, vou procurar o serviço para agendar o documento dele. Agradeço bastante, essa Estação vai nos ajudar muito, além de economizar nosso tempo”, disse a dona de casa.

As Estações Cidadania, coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), buscam facilitar o acesso de serviços públicos de qualidade para a população, reduzindo custos e deslocamentos, pois possuem parcerias com órgãos municipais, estaduais e federais.

A entrega da Estação Cidadania de Breves reafirma o compromisso do Governo do Pará com a ampliação do acesso a serviços públicos de qualidade, especialmente nas regiões mais distantes dos grandes centros. A iniciativa integra uma política contínua de fortalecimento da cidadania, inclusão social e presença do Estado, garantindo mais dignidade e eficiência no atendimento à população paraense.

SERVIÇOS

Entre os órgãos previstos na unidade estão o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (Seaster), Polícia Civil (PC), Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep), Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), Cartório de Protesto (IEPTB-PA).

A população terá acesso a serviços como: emissão de carteira de identidade (RG); consulta de restituição de IRPF; recepção e análise de processos; atendimento CNH (1ª habilitação, mudança de categoria, mudança de jurisdição, legislação, biometria e renovação); retirada de documento CRV, CRLV e digital; seguro desemprego; emissão de carteira de trabalho digital; e consulta processual, orientação e proteção aos direitos do consumidor, análise da vulnerabilidade socioeconômica.

A nova unidade de Breves, localizada na rua Wilson Frazão, 348, funcionará de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 14h.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias