Estado fortalece compromissos com a igreja durante evento da Assembleia de Deus

Durante a solenidade de comemoração dos 103 anos da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará (COMIEADEPA), na noite desta quinta-feira (28), o governador do estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, firmaram um compromisso com a igreja de construir o primeiro Museu da Comieadepa no Brasil.

O espaço, que será feito por meio da Secult, reunirá a história da Convenção, dos pastores que já passaram por ela, além de um rico acervo religioso com artigos, acessórios, livros e veículos antigos que estavam expostos durante a celebração do evento.

“É fundamental que nós possamos preservar a história. O povo que não preserva sua história não dá valor a ela. Precisamos mostrar que, para chegar aos 103 anos, foi um grande esforço de homens e mulheres. Pessoas que se juntaram em torno da palavra de Jesus Cristo”, destacou o governador Helder Barbalho.

Após visitar a exposição, pastores e autoridades entraram no Centro de Eventos para o início da Assembleia Geral Ordinária. “É um momento marcante para nossa convenção. A parceria continua contribuindo para que a nossa história seja contada. Seja através dos projetos sociais, da ação e da parceria do Estado com a nossa Convenção”, agradeceu o Pastor Riter Marques.

Além do Museu, outras duas parcerias foram assinadas. Pela Setur, o Estado pretende fortalecer o turismo religioso no Pará com a capacitação e interação entre a Associação Amazônica Evangélica, Comieadepa e a CGADB. Serão cedidos 20 ônibus que vão garantir o deslocamento para o cumprimento de capacitações para o desenvolvimento do turismo religioso.

Através da Fundação ParáPaz também será firmado um acordo que prevê a implementação e execução direta de ações para a manutenção de projetos sociais e também cursos de formação técnica para a COP 30, através do Conselho Cristão Ambiental.

“A educação ambiental é muito necessária, já que seremos sede do maior evento ambiental e climático do planeta ano que vem. É algo que estamos implementando nas escolas públicas, mas além delas, queremos a colaboração de um pastor que nos oriente sobre como colaborar com o meio ambiente. Com um simples gesto, de não jogar o lixo na rua, de evitar uma queimada… O governo tem que agir sim, mas cada um tem que ter consciência que isso é uma responsabilidade individual e coletiva”, destacou o chefe do executivo paraense.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará