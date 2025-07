Estudantes de Belém retornam às aulas com kits escolares e novos uniformes

Após o recesso de 15 dias, os alunos da rede municipal de Belém voltaram às aulas nesta segunda-feira (14), recebendo 62 mil kits escolares adaptados para cada fase de ensino. A entrega aconteceu na escola Alzira Pernambuco, no bairro do Marco, e promete aliviar o orçamento das famílias diante do aumento de até 30% nos preços dos materiais escolares, segundo pesquisa do Dieese/PA.

O secretário de Educação, Patrick Tranjan, explicou que os kits acompanham o desenvolvimento dos estudantes: desde giz de cera e cadernos de desenho na educação infantil, até lápis grafite e canetas esferográficas para o ensino fundamental. A mãe de aluna Mayara Silva destacou a importância do benefício para famílias com dificuldades financeiras.

Além dos kits, a Prefeitura anunciou que toda a rede municipal receberá uniformes no tamanho certo para cada estudante, valorizando a autoestima e o rendimento escolar. O prefeito Igor Normando também revelou que mais de 20 escolas já estão em reforma, com foco em infraestrutura moderna, incluindo salas de informática, e que duas novas escolas modelo serão construídas em breve.

O calendário escolar foi adaptado para o segundo semestre por causa da COP30, que garantirá um novo período de férias em novembro.

Imagem: Jader Paes