Fies oferece 3.113 vagas no Pará no 2º semestre; veja como se inscrever

Estão abertas, até o dia 18 de julho, as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2025. Nesta edição, o Pará conta com 3.113 vagas, dentro do total nacional de 74.500 vagas distribuídas em mais de 1.200 instituições particulares de ensino superior.

O candidato pode escolher até três cursos, em ordem de preferência, e as inscrições são totalmente gratuitas, realizadas exclusivamente pelo site Acesso Único, com login Gov.br.

Quem pode participar?

Para concorrer, é preciso:

Ter feito o Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação;

Ter renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos;

Não estar com financiamento anterior em aberto pelo Fies ou outro programa de crédito educativo;

Não ter feito o Enem como treineiro.

Novidades e inclusão

O programa passou a reservar vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, além de garantir que 50% das vagas do Fies Social sejam destinadas a inscritos no CadÚnico com renda familiar de até meio salário mínimo. Esses candidatos podem solicitar o financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

Cronograma

Inscrições: 14 a 18 de julho

Resultado da pré-seleção: 29 de julho

Complementação da inscrição: 30 de julho a 1º de agosto

Convocações da lista de espera: 5 de agosto a 19 de setembro

O Fies é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que concede financiamento para cursos de graduação em faculdades privadas bem avaliadas pelo Sinaes, reforçando o acesso ao ensino superior para quem mais precisa.

