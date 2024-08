Ex-gestor de Salinópolis, com várias acusações de desvio de dinheiro público, é pré-candidato no município

O ex-prefeito Paulo Henrique da Silva Gomes (PH), de Salinópolis, município localizado no nordeste paraense, microrregião do Salgado, a 240 quilômetros de Belém, que é pré-candidato à prefeitura nas eleições de outubro deste ano, vem sendo questionado, por vários segmentos da sociedade, com relação a obras que deixou de executar durante os oito anos em que esteve à frente do executivo municipal. Dentre essas obras, estão a construção de 64 módulos sanitários no bairro do Atlântico, e o sistema de abastecimento de água nos bairros Bom Jesus e Nova Brasília. Somente para essas obras, foram empenhados, por meio de convênios com a Funasa, recursos respectivos de R$ 500 mil (para os banheiros) e R$ 6 milhões (para o sistema de abastecimento de água).

Segundo as informações que chegam ao conhecimento público por meio de farta documentação comprobatória, as verbas foram recebidas, no entanto, não houve execução das mesmas e, tampouco, a prestação de contas com o órgão federal, o que é mais agravante.

No caso da construção dos módulos sanitários (banheiros) que seriam construídos no bairro do Atlântico, ninguém sabe o que aconteceu, porque a verba chegou às contas da Prefeitura de Salinópolis, mas os módulos não teriam sido construídos, não obstante uma empresa ter vencido a concorrência. O que a sociedade indaga, é se essas verbas ainda estão nos cofres ou se foram desviadas para outras finalidades, as chamadas ‘pedaladas fiscais’, que já levaram à cassação de mandato de presidente da República no Brasil.

Tais fatos serão levados ao conhecimento do Ministério Público do Estado do Pará, bem como à Câmara Municipal de Salinópolis, para que o ex-gestor explique onde foram aplicados os recursos recebidos do governo federal e as verbas disponíveis para outras obras que terminaram por não ser executadas.

A população de Salinópolis cobra explicações e espera a prestação de contas acerca dos fatos. Todos indagam, nos bastidores políticos de Salinas, por que tanto dinheiro recebido, que era suficiente pra beneficiar toda cidade, não foi utilizado e nada foi feito na época da gestão de Paulo Henrique Gomes.

