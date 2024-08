MDB, PP e União Brasil fazem convenção e indicam Valentim Lucas à prefeitura de Salvaterra

Os partidos MDB, PP e União Brasil, em chapa majoritária para a disputa da Prefeitura de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, realizaram a homologação da candidatura de Valentim Lucas e Nivaldo Nascimento, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, na manhã desta sexta-feira, 02, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Trata-se de mais uma candidatura com união de forças e o apoio inconteste do governador Helder Barbalho.

A convenção do MDB, PP e União Brasil ocorreu dentro do prazo estabelecido pela legislação eleitoral que se encerra na próxima segunda-feira, 05, para realização de convenções, em que partidos e coligações formalizam os nomes de seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores para as Câmaras Municipais.

A Câmara Municipal de Salvaterra se transformou em um ambiente pequeno para abrigar a multidão de correligionários, políticos, apoiadores, cabos eleitorais e eleitores de Valentim Lucas, de quem esperam um governo pujante, que alavanque o desenvolvimento, o turismo, a cultura, a educação, a saúde, a segurança, a mobilidade e o bem-estar da população salvaterrense, exatamente o que o candidato à prefeitura se comprometeu durante discurso em que se apresentou como a melhor alternativa para transformar este que é um dos principais municípios do arquipélago, por onde chegam as pessoas que se dirigem a outras cidades marajoaras.

Cada candidato a vereador também se apresentou levando seus eleitores e seguidores, neste que foi um encontro de verdadeira festa para a democracia, conforme informou Nivaldo Nascimento, candidato a vice-prefeito na chapa majoritária do MDB, PP e União Brasil.

“Minha candidatura chega para reabrir a esperança e a autoestima da população. Vamos trabalhar com determinação na geração de emprego e renda, tanto na sede como na zona rural de Salvaterra. Nosso retorno significa melhores dias para o nosso povo”, afirmou Valentim Lucas.

Imagens: Reginaldo Ramos/R3 Comunicação